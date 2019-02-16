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12:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Сестра экс-главы МИД Британии разделась в прямом эфире из-за Brexit

Сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, журналистка Рейчел Джонсон разделась в прямом эфире телеканала Sky News во время обсуждения выхода страны из Европейского Союза (Brexit). Об этом сообщает таблоид Mirror.

Джонсон заявила, что «сейчас трудно сделать так, чтобы твой голос по поводу Brexit услышали». «Такое чувство, что мы достигли точки насыщения», — отметила она.

Сестра экс-главы МИД напомнила, что противница Brexit, преподавательница Кембриджского университета Виктория Бейтман нашла «поразительный способ» сделать так, чтобы ее заметили — пришла на интервью голой.

Джонсон заявила, что решила последовать ее примеру — просто чтобы убедиться, что ее мнение тоже заметят. После этого 53-летняя журналистка сняла с себя шелковую блузку. Соведущие Джонсон встретили ее действия смехом, некоторые в студии покраснели.

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Бейтман дважды приходила на телеэфир голой, протестуя таким образом против выхода Британии из ЕС.

Борис Джонсон возглавлял британский МИД в 2016—2018 годах. Он был одним из самых ярых сторонников Brexit.

В начале февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении изменить условия соглашения выхода Великобритании из ЕС. Глава Европейского совета Дональд Туск позже сказал, что тех, кто голосовал за Brexit без набросков плана того, как провести его с наименьшими потерями, ждет специальный котел в аду.

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