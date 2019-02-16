Сестра экс-главы МИД Британии разделась в прямом эфире из-за Brexit

Джонсон заявила, что «сейчас трудно сделать так, чтобы твой голос по поводу Brexit услышали». «Такое чувство, что мы достигли точки насыщения», — отметила она.
Сестра экс-главы МИД напомнила, что противница Brexit, преподавательница Кембриджского университета Виктория Бейтман нашла «поразительный способ» сделать так, чтобы ее заметили — пришла на интервью голой.
Джонсон заявила, что решила последовать ее примеру — просто чтобы убедиться, что ее мнение тоже заметят. После этого 53-летняя журналистка сняла с себя шелковую блузку. Соведущие Джонсон встретили ее действия смехом, некоторые в студии покраснели.
Бейтман дважды приходила на телеэфир голой, протестуя таким образом против выхода Британии из ЕС.
Борис Джонсон возглавлял британский МИД в 2016—2018 годах. Он был одним из самых ярых сторонников Brexit.
В начале февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении изменить условия соглашения выхода Великобритании из ЕС. Глава Европейского совета Дональд Туск позже сказал, что тех, кто голосовал за Brexit без набросков плана того, как провести его с наименьшими потерями, ждет специальный котел в аду.