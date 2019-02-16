Сестра экс-главы МИД Британии разделась в прямом эфире из-за Brexit

Джонсон заявила, что «сейчас трудно сделать так, чтобы твой голос по поводу Brexit услышали». «Такое чувство, что мы достигли точки насыщения», — отметила она.

Сестра экс-главы МИД напомнила, что противница Brexit, преподавательница Кембриджского университета Виктория Бейтман нашла «поразительный способ» сделать так, чтобы ее заметили — пришла на интервью голой.

Джонсон заявила, что решила последовать ее примеру — просто чтобы убедиться, что ее мнение тоже заметят. После этого 53-летняя журналистка сняла с себя шелковую блузку. Соведущие Джонсон встретили ее действия смехом, некоторые в студии покраснели.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6HALGvMh-BI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Бейтман дважды приходила на телеэфир голой, протестуя таким образом против выхода Британии из ЕС.

Борис Джонсон возглавлял британский МИД в 2016—2018 годах. Он был одним из самых ярых сторонников Brexit.