Назван главный наставник «Лидеров России»

Источник: РИА "Новости"

«Он, действительно, является главным наставником этого конкурса, он является главным наставником всех вас. И я с этим вас поздравляю», — сказал Гусман, приветствуя участников первого полуфинала конкурса для регионов Центрального федерального округа.

Медиаменеджер признал, что опасался, что второй конкурс «Лидеры России» не сможет повторить успех первого, но затем изменил мнение. «Действительно, нынешний конкурс проходит на порядок организованней, точнее, если хотите, умнее и ярче, чем первый. Это о многом говорит», — добавил он.

Первый полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» для участников из ЦФО стартовал 16 февраля. По словам первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, в этом году конкурсантам предстоит решать задачи, основанные на реальных ситуациях.