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14:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван главный наставник «Лидеров России»

Главным наставником участников конкурса управленцев «Лидеры России» является президент Владимир Путин, считает первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Он, действительно, является главным наставником этого конкурса, он является главным наставником всех вас. И я с этим вас поздравляю», — сказал Гусман, приветствуя участников первого полуфинала конкурса для регионов Центрального федерального округа.

Медиаменеджер признал, что опасался, что второй конкурс «Лидеры России» не сможет повторить успех первого, но затем изменил мнение. «Действительно, нынешний конкурс проходит на порядок организованней, точнее, если хотите, умнее и ярче, чем первый. Это о многом говорит», — добавил он.

Первый полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» для участников из ЦФО стартовал 16 февраля. По словам первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, в этом году конкурсантам предстоит решать задачи, основанные на реальных ситуациях.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Около 80 из 100 победителей первого сезона конкурса, который проходил в 2017—2018 годах, получили должности в органах власти и госкорпорациях. Заявку на участие во втором сезоне «Лидеров России» подали более 227 тысяч человек из всех российских регионов и 68 стран.

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