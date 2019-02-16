МИД Австрии: ЕС согласовал санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

Детали готовящихся ограничительных мер она не раскрыла. «Решение уже принято на соответствующем уровне», — сказала «РИА Новости» министр.
Как сообщал Financial Times, санкции будут направлены «против тех лиц и компаний», которые участвовали в аресте украинских кораблей в Керченском проливе. По данным Bloomberg, в черный список могут попасть 6−7 человек из «среднего звена».
Напомним, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины и 24 члена экипажей. Моряков обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ, суд в Крыму арестовал их до апреля. Москва считает инцидент провокацией президента Украины Петра Порошенко, желающего повысить свои рейтинги в преддверии президентских выборов.