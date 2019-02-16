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17:25 (мск), источник: РИА Новости

В израильском аэропорту задержали 140 граждан Украины

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев — РИА Новости. Порядка 140 украинцев задержали иммиграционные власти Израиля при въезде в страну через международный аэропорт Бен-Гурион после инцидента с израильтянами в аэропорту Киева, сообщает израильский портал Ynet.

Отмечается, что в общей сложности 140 украинцев, прилетевших в Тель-Авив, были задержаны, по свидетельствам пострадавших, примерно на 7 часов.

Как информирует издание, задержанным в Бен-Гурионе украинцам все-таки дали возможность попасть на израильскую территорию, но из-за начала выходных — шабата — у них возникли дополнительные сложности с тем, чтобы добраться до места назначения.

Издание предполагает, что задержания в Бен-Гурионе начались после скандала с израильскими туристами в Борисполе — международном аэропорту Киева, где пятницу были задержаны 50 израильтян. Министерство иностранных дел Израиля в связи с этим инцидентом потребовало разъяснений украинской стороны, после чего всем задержанным израильтянам разрешили въезд. Им было заявлено, что они могут находиться на Украине в соответствии со своими планами.

По задержаниям в Бен-Гурионе официальных разъяснений от управления регистрации населения и миграции пока нет.

Ранее миграционная служба информировала, что в прошлом году во въезде в Израиль в общей сложности отказали 4 430 гражданам Украины, что значительно больше по сравнению с 2017 годом, когда отказ получили 1 400 украинцев.

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