В израильском аэропорту задержали 140 граждан Украины

Отмечается, что в общей сложности 140 украинцев, прилетевших в Тель-Авив, были задержаны, по свидетельствам пострадавших, примерно на 7 часов.

Как информирует издание, задержанным в Бен-Гурионе украинцам все-таки дали возможность попасть на израильскую территорию, но из-за начала выходных — шабата — у них возникли дополнительные сложности с тем, чтобы добраться до места назначения.

Издание предполагает, что задержания в Бен-Гурионе начались после скандала с израильскими туристами в Борисполе — международном аэропорту Киева, где пятницу были задержаны 50 израильтян. Министерство иностранных дел Израиля в связи с этим инцидентом потребовало разъяснений украинской стороны, после чего всем задержанным израильтянам разрешили въезд. Им было заявлено, что они могут находиться на Украине в соответствии со своими планами.

По задержаниям в Бен-Гурионе официальных разъяснений от управления регистрации населения и миграции пока нет.