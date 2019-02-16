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22:42 (мск), источник: РИА Новости

Лавров пошутил, что хотел бы увидеть изоляцию России

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров пошутил, что хотел бы видеть некоторую изоляцию Москвы, так как на полях Мюнхенской конференции у российской делегации было слишком много переговоров.

Источник: AP 2019

«Знаете, изоляцию мы, наверное, даже хотели бы немножко видеть, потому что бесперебойные были переговоры. Больше двух десятков встреч, и спины не разогнуть всей нашей делегации», — заявил Лавров на пресс-конференции в Мюнхене, где министр принимал участие в конференции по безопасности.

По его оценке, все разговоры были конструктивными, даже со стороны политических деятелей, которые в другое время достаточно жестко высказывались о России. «Все заверяли в том, что они хотят нормализации отношений. Но, видимо, пока этого не произошло, им как-то приходится руководствоваться круговой порукой и следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением агрессивного русофобского большинства», — добавил министр.

Дипломат также заявил, что, по его наблюдениям, позицию российской стороны на конференции стали больше слушать.

«Если о конференции в целом, знаете, наверное, все-таки стали слушать больше. Так что терпение и труд все перетрут. Мы люди терпеливые, в том числе в стратегическом плане», — отметил Лавров.

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