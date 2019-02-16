Лавров пошутил, что хотел бы увидеть изоляцию России

Источник: AP 2019

«Знаете, изоляцию мы, наверное, даже хотели бы немножко видеть, потому что бесперебойные были переговоры. Больше двух десятков встреч, и спины не разогнуть всей нашей делегации», — заявил Лавров на пресс-конференции в Мюнхене, где министр принимал участие в конференции по безопасности.

По его оценке, все разговоры были конструктивными, даже со стороны политических деятелей, которые в другое время достаточно жестко высказывались о России. «Все заверяли в том, что они хотят нормализации отношений. Но, видимо, пока этого не произошло, им как-то приходится руководствоваться круговой порукой и следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением агрессивного русофобского большинства», — добавил министр.

Дипломат также заявил, что, по его наблюдениям, позицию российской стороны на конференции стали больше слушать.