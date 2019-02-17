Россия модернизировала систему предупреждения о ракетном нападении

Источник: РИА "Новости"

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Морозов напомнил, что в прошлом году на боевое дежурство были поставлены три новые радиолокационные станции в Енисейске, Барнауле и Орске.

«Тем самым было создано сплошное периферийное радиолокационное поле, в котором до этого имелись определенные разрывы. В связи с тем, что Советский Союз распался, часть средств осталась на территории независимых государств бывшего СССР», — цитирует «РИА Новости» генерал-майора. Он подчеркнул, что систему пришлось буквально воссоздавать заново.

По словам военного, остались незначительные работы по замене устаревших локаторов на ряде станций, которые планируется закончить в течение трех лет. При этом процесс совершенствования математических алгоритмов обработки информации будет продолжаться постоянно.

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) решает задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории полета ракет для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Она также выдает данные о космических объектах для контроля космического пространства.