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00:19 (мск), источник: Известия

Россия модернизировала систему предупреждения о ракетном нападении

Минобороны России завершило модернизацию наземного сегмента системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом рассказал замкомандующего Космическими войсками ВКС генерал-майор Игорь Морозов.

Источник: РИА "Новости"

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Морозов напомнил, что в прошлом году на боевое дежурство были поставлены три новые радиолокационные станции в Енисейске, Барнауле и Орске.

«Тем самым было создано сплошное периферийное радиолокационное поле, в котором до этого имелись определенные разрывы. В связи с тем, что Советский Союз распался, часть средств осталась на территории независимых государств бывшего СССР», — цитирует «РИА Новости» генерал-майора. Он подчеркнул, что систему пришлось буквально воссоздавать заново.

По словам военного, остались незначительные работы по замене устаревших локаторов на ряде станций, которые планируется закончить в течение трех лет. При этом процесс совершенствования математических алгоритмов обработки информации будет продолжаться постоянно.

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) решает задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории полета ракет для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Она также выдает данные о космических объектах для контроля космического пространства.

16 февраля стало известно о завершении испытаний малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник». Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

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