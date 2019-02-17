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04:20 (мск), источник: РИА Новости

Лавров резко ответил на вопрос журналистов Washington Post о Сирии

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Во время Мюнхенской конференция по вопросам политики и безопасности глава МИД России Сергей Лавров осадил журналистов The Washington Post, задавших вопрос о президенте Сирии Башаре Асаде. Видео выступления выложено в Сети.

Источник: Reuters

Министра спросили, что будет делать Россия, чтобы предотвратить «новые преступления Асада против своего народа». Лавров поблагодарил за вопрос, но предоставил репортерам возможность изложить свою версию событий.

«Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Западные СМИ неоднократно попадались на создании фейков о войне в Сирии. Один из примеров — история девочки Баны Алабед, которую журналисты часто цитировали и пытались превратить в символ осажденного города. Она рассказывала в Twitter о жизни в городе Алеппо на идеальном английском языке.

В одном из сообщений Алабед даже одобрила удар США по территории Сирии. От ее имени в микроблоге размещали до сотни публикаций в день из района, где не было электричества и интернета. Позже турецкие СМИ выяснили, что она совершенно не говорит по-английски.

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