Лавров резко ответил на вопрос журналистов Washington Post о Сирии

Источник: Reuters

Министра спросили, что будет делать Россия, чтобы предотвратить «новые преступления Асада против своего народа». Лавров поблагодарил за вопрос, но предоставил репортерам возможность изложить свою версию событий.

«Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Читайте также Лавров пошутил, что хотел бы увидеть изоляцию России

Западные СМИ неоднократно попадались на создании фейков о войне в Сирии. Один из примеров — история девочки Баны Алабед, которую журналисты часто цитировали и пытались превратить в символ осажденного города. Она рассказывала в Twitter о жизни в городе Алеппо на идеальном английском языке.