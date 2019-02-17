Азаров заявил, что ФБР расследует растрату кредитных средств на Украине
КИЕВ, 17 фев — РИА Новости.
КИЕВ, 17 фев — РИА Новости.
«За прошлый год, например, вывели из страны три миллиарда долларов. Откуда я взял эту информацию? Придумал? Нет, не придумал, я взял информацию НБУ (Национальный банк Украины — ред.), посмотрел текущий счет и спокойно подсчитал: оказывается, Украина заняла два миллиарда
«Иностранные партнеры уже много раз делали замечание киевскому режиму и предупредили: ребята, аккуратнее с теми деньгами, что мы вам даем. И я знаю, что ведется расследование, сейчас Федеральное бюро расследований этим занимается…» — сказал Азаров.
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу
В декабре прошлого года совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о предоставлении Украине гарантии по займам на сумму 750 миллионов долларов. Гарантия для привлечения внешних займов через ВБ является финансовым инструментом банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ, сообщал ранее минфин Украины. Одним из условий утверждения гарантии является также достижение договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о финансировании.