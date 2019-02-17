Азаров заявил, что ФБР расследует растрату кредитных средств на Украине

Источник: AP 2019

«За прошлый год, например, вывели из страны три миллиарда долларов. Откуда я взял эту информацию? Придумал? Нет, не придумал, я взял информацию НБУ (Национальный банк Украины — ред.), посмотрел текущий счет и спокойно подсчитал: оказывается, Украина заняла два миллиарда каких-то кредитных ресурсов у МВФ (Международного валютного фонда — ред.) и миллиард во Всемирном банке — три, а вывела 3,5 миллиарда. Куда вывела? В офшоры», — рассказал Азаров в интервью телеканалу «112 Украина».

Он также заявил, что, по его данным, иностранные кредиторы обеспокоены этим и проводят проверку.

«Иностранные партнеры уже много раз делали замечание киевскому режиму и предупредили: ребята, аккуратнее с теми деньгами, что мы вам даем. И я знаю, что ведется расследование, сейчас Федеральное бюро расследований этим занимается…» — сказал Азаров.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Согласно отчету фонда по Украине, Киев в 2019 году получит два транша по 1,3 миллиарда долларов 15 мая и 15 ноября.