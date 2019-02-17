Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тело солдата РФ нашли со связанными руками и пакетом на голове
Находка под землей удивила ученых
Настасья Самбурская о родителях: «Меня били, и я злилась»
Бондарчук поддержал Андрееву на премьере «Любовниц»
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Тело солдата РФ нашли со связанными руками и пакетом на голове
«Победа» объяснила недопуск Ланового на самолет
12 самых опасных сексуальных поз
Корь с косой: накроет ли нас эпидемия
“Борщ поел и рюмку хлебнул”: Актриса Украины о встрече с Путиным
Американский боец ударил русского в пах - реакция
Генерал СК лишился поста после инцидента с сенатором и его отцом
«Помалкивают»: Путин о том, что не говорит ЕС США
В США запретили «русский мат» на номерах
Авто c автографом Путина продали за €20 тыс
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как меняются депрессивные территории Москвы
Фоторепортажи
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
06:59 (мск), источник: РИА Новости

Азаров заявил, что ФБР расследует растрату кредитных средств на Украине

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что ФБР расследует растрату кредитных средств на Украине.

Источник: AP 2019

«За прошлый год, например, вывели из страны три миллиарда долларов. Откуда я взял эту информацию? Придумал? Нет, не придумал, я взял информацию НБУ (Национальный банк Украины — ред.), посмотрел текущий счет и спокойно подсчитал: оказывается, Украина заняла два миллиарда каких-то кредитных ресурсов у МВФ (Международного валютного фонда — ред.) и миллиард во Всемирном банке — три, а вывела 3,5 миллиарда. Куда вывела? В офшоры», — рассказал Азаров в интервью телеканалу «112 Украина».

Он также заявил, что, по его данным, иностранные кредиторы обеспокоены этим и проводят проверку.

«Иностранные партнеры уже много раз делали замечание киевскому режиму и предупредили: ребята, аккуратнее с теми деньгами, что мы вам даем. И я знаю, что ведется расследование, сейчас Федеральное бюро расследований этим занимается…» — сказал Азаров.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Согласно отчету фонда по Украине, Киев в 2019 году получит два транша по 1,3 миллиарда долларов 15 мая и 15 ноября.

В декабре прошлого года совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о предоставлении Украине гарантии по займам на сумму 750 миллионов долларов. Гарантия для привлечения внешних займов через ВБ является финансовым инструментом банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ, сообщал ранее минфин Украины. Одним из условий утверждения гарантии является также достижение договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о финансировании.

Азаров: Порошенко пойдет ни на одну провокацию лишь бы сфальсифицировать выборы
Во время загрузки произошла ошибка.
27 ноября 2018© Ньюстюб
 Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко
Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей
СМИ: Литовская контрразведка разоблачила агентов России
Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь Россию
В США посчитали лимоны предметом роскоши для россиян
Лавров резко ответил на вопрос журналистов о Сирии
Как русское село принимает мигрантов
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире из-за Brexit
В Помпеях нашли Нарцисса без лица
Спорт
Биатлонистка РФ расстреляла все мишени. Она почти в десятке Для россиянок гонка преследования в Солт-Лейк-Сити сложилась очень неплохо. Ульяну Кайшеву менее секунды отделило от 10-й позиции, а Маргарита Васильева замкнула топ-15
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Популярные темы на «Детях»
Муж не созрел 528
Ностальгия по СССР... 365
Оставить ребенка отцу 265
Ну что, погуляем ещё? 238
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь