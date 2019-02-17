СМИ связали отказ Науэрт от должности постпреда при ООН с визой няни
Руководитель
Руководитель
О снятии кандидатуры Науэрт сообщил Госдеп. В заявлении указано, что данное решение она приняла ради семьи.
«Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, ради нее я снимаю свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда», — отметила глава
По данным газеты The New York Times, Науэрт сняла кандидатуру
7 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил, что выдвинет Науэрт на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Он отметил, что официальный представитель Госдепа является «очень талантливой, очень умной и очень быстрой». Кандидатуру постпреда должен был утвердить сенат.
Науэрт, в свою очередь, заявила, что с нетерпением ждет начала работы и ожидает возможности «продвигать интересы американского народа».
С 1 января интересы США при ООН временно представляет Джонатан Коэн. Он заменил на посту Никки Хейли.