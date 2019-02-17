Трамп призвал европейские страны «забрать» более 800 боевиков ИГ из Сирии

По словам американского президента, «халифат уже готов рухнуть» и после победы коалиции боевиков в Сирии придется освободить. В таком случае они могут сами вернуться в Европу.
«США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГ проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем так много и тратим так много. Время для других активизироваться и делать работу, которую они способны делать», — написал он в Twitter.
Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Ожидается, что основная часть американских войск покинет страну к середине марта. Накануне The Washington Post сообщила, что Пентагон разрабатывает план создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Речь идет о создании объединенного контингента численностью около 1,5 тыс. солдат для защиты курдских формирований. Если страны Европы решат отправить контингент, то США смогут оставить около 200 своих военнослужащих. Дональд Трамп считает, что после выхода США из Сирии европейские страны «должны взять на себя больше ответственности».