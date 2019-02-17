Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тело солдата РФ нашли со связанными руками и пакетом на голове
Находка под землей удивила ученых
Ученые выяснили, что дети-хулиганы в будущем зарабатывают меньше
Алла Пугачева не позвала на юбилей бывшего зятя
Страх заставит москвичей покупать жилье
Палатки и ларьки могут вернуться на улицы Виктор Евтухов заявил, что на улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки
Тело солдата РФ нашли со связанными руками и пакетом на голове
«Победа» объяснила недопуск Ланового на самолет
Западные звёзды, которые не скрывают ненависти к России
Ответ Кремля на пьяный кутеж Дворковича и Ткачева
“Рюмку хлебнул нормально”: украинская актриса о встрече с Путиным
Американский боец ударил русского в пах - реакция
50-летняя Бондарчук снялась для журнала в купальнике
Вера Брежнева примерила маску из сверкающих камней
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности
«Обычные» машины стали надежнее премиума
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
10Прощание с Децлом
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
09:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп призвал европейские страны «забрать» более 800 боевиков ИГ из Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал Великобританию, Францию, Германию и другие европейские страны «забрать» более 800 членов террористической группировки «Исламское государство (ИГ, запрещена в России), захваченных в Сирии, и придать их суду.

Источник: AP 2019

По словам американского президента, «халифат уже готов рухнуть» и после победы коалиции боевиков в Сирии придется освободить. В таком случае они могут сами вернуться в Европу.

«США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГ проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем так много и тратим так много. Время для других активизироваться и делать работу, которую они способны делать», — написал он в Twitter.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Ожидается, что основная часть американских войск покинет страну к середине марта. Накануне The Washington Post сообщила, что Пентагон разрабатывает план создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Речь идет о создании объединенного контингента численностью около 1,5 тыс. солдат для защиты курдских формирований. Если страны Европы решат отправить контингент, то США смогут оставить около 200 своих военнослужащих. Дональд Трамп считает, что после выхода США из Сирии европейские страны «должны взять на себя больше ответственности».

Вывод войск США из Сирии
8 февраляWSJ: США намерены вывести войска из Сирии к концу апреля
1 февраляПентагон опасается реванша «Исламского государства»
16 январяЭрдоган: в результате теракта в Манбидже погибли 27 человек
 За что Грудинина отправили в отставку с поста спикера горсовета
Школьник получил семь лет колонии за нападение на учительницу
СМИ: Литовская контрразведка разоблачила агентов России
В США посчитали лимоны предметом роскоши для россиян
Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь Россию
Лавров резко ответил на вопрос журналистов о Сирии
Как русское село принимает мигрантов
В Помпеях нашли Нарцисса без лица
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире из-за Brexit
Спорт
Биатлонистка РФ расстреляла все мишени. Она почти в десятке Для россиянок гонка преследования в Солт-Лейк-Сити сложилась очень неплохо. Ульяну Кайшеву менее секунды отделило от 10-й позиции, а Маргарита Васильева замкнула топ-15
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Откуда в квартире берутся тараканы?
Популярные темы на «Детях»
Муж не созрел 531
Ностальгия по СССР... 377
Оставить ребенка отцу 277
Ну что, погуляем ещё? 238
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь