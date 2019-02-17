Трамп призвал европейские страны «забрать» более 800 боевиков ИГ из Сирии

По словам американского президента, «халифат уже готов рухнуть» и после победы коалиции боевиков в Сирии придется освободить. В таком случае они могут сами вернуться в Европу.

«США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГ проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем так много и тратим так много. Время для других активизироваться и делать работу, которую они способны делать», — написал он в Twitter.