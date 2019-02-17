Медведев рассказал об условиях участия бизнеса в национальных проектах
Бизнес должен участвовать в реализации национальных проектов «на принципах бизнеса, то есть на рыночных принципах», заявил премьер Дмитрий Медведев/
Бизнес должен участвовать в реализации национальных проектов «на принципах бизнеса, то есть на рыночных принципах», заявил премьер Дмитрий Медведев/
На реализацию нацпроектов планируется направить 7,5 трлн внебюджетных средств, которые будут получены от бизнеса. «Эти внебюджетные деньги мы
Премьер напомнил, что крупный бизнес уже предложил пакет приоритетных инвестиционных проектов «на общую сумму порядка 12 трлн руб.», который сейчас находится на рассмотрении Министерства экономического развития и других профильных ведомств. Он отметил, что еще 20 лет назад никто бы не поверил, услышав о планах инвестиций на подобную сумму.
Самое главное при работе с национальными проектами — это «не напугать бизнес», подчеркнул премьер. «Это задача государства — создать разумные, комфортные условия, но в то же время не позволить, извините, сесть на шею», — указал председатель правительства. «Когда нам говорят: “Мы это сделаем, но вы нам за это заплатите обязательно 100 руб.”. А мы не можем заплатить эти 100 руб., у нас на этот проект есть только 50 руб. Значит, нужно искать компромиссы и достигать их, после этого возникнет полноценное
Медведев также прокомментировал реплику телеведущей, которая, говоря об инициативе помощника президента Андрея Белоусова, предложившего летом прошлого года изъять у металлургических и нефтехимических компаний 500 млрд руб. сверхдоходов, отметила, что «бизнесу сначала обещали забрать сверхдоходы, потом вовлечь в инвестиционные проекты».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что участие в реализации национальных проектов станет обязательным для госкомпаний. «Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге, — сказал президент. — В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, “Газпрома”, “Ростеха”, “Ростелекома”, “Роснефти”, “Росатома” и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва». При этом Путин подчеркнул, что для частного бизнеса участие в нацпроектах обязательным не будет.
На реализацию 12 национальных проектов в течение шести лет планируется направить 25,7 трлн руб., они необходимы для выполнения целей майского указа Путина. Проекты касаются здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, рынка труда, науки, цифровой экономики, культуры, малого бизнеса, экспорта и магистральной инфраструктуры.