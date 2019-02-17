Медведев рассказал об условиях участия бизнеса в национальных проектах

Источник: РИА "Новости"

На реализацию нацпроектов планируется направить 7,5 трлн внебюджетных средств, которые будут получены от бизнеса. «Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать», — пообещал премьер в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ. Государственно-частное партнерство интересно бизнесу только тогда, когда он может на этом заработать, поэтому необходимо создавать привлекательные условия, продолжил Медведев.

Премьер напомнил, что крупный бизнес уже предложил пакет приоритетных инвестиционных проектов «на общую сумму порядка 12 трлн руб.», который сейчас находится на рассмотрении Министерства экономического развития и других профильных ведомств. Он отметил, что еще 20 лет назад никто бы не поверил, услышав о планах инвестиций на подобную сумму.

В этом перечне есть проекты крупных нефтяных, нефтехимических и газохимических комплексов, проекты по созданию искусственного интеллекта и написанию отечественного программного обеспечения, добавил Медеведев.

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Самое главное при работе с национальными проектами — это «не напугать бизнес», подчеркнул премьер. «Это задача государства — создать разумные, комфортные условия, но в то же время не позволить, извините, сесть на шею», — указал председатель правительства. «Когда нам говорят: “Мы это сделаем, но вы нам за это заплатите обязательно 100 руб.”. А мы не можем заплатить эти 100 руб., у нас на этот проект есть только 50 руб. Значит, нужно искать компромиссы и достигать их, после этого возникнет полноценное государственно-частное партнерство», — пояснил он.

Медведев также прокомментировал реплику телеведущей, которая, говоря об инициативе помощника президента Андрея Белоусова, предложившего летом прошлого года изъять у металлургических и нефтехимических компаний 500 млрд руб. сверхдоходов, отметила, что «бизнесу сначала обещали забрать сверхдоходы, потом вовлечь в инвестиционные проекты».

«Нет, тут никто им не обещал ничего забирать», — заверил премьер, назвав подобные сообщения неверной трактовкой.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что участие в реализации национальных проектов станет обязательным для госкомпаний. «Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге, — сказал президент. — В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, “Газпрома”, “Ростеха”, “Ростелекома”, “Роснефти”, “Росатома” и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва». При этом Путин подчеркнул, что для частного бизнеса участие в нацпроектах обязательным не будет.