Reuters узнал о решении Газпромбанка заморозить счета венесуэльской PDVSA
Российский Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил Reuters со ссылкой на источник в банке.
Российский Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил Reuters со ссылкой на источник в банке.
«Счета PDVSA в настоящий момент заморожены. Как вы понимаете, операции проводиться не могут», — сказал собеседник агентства. По его словам, банк принял такое решение
Власти США в конце января ввели санкции против PDVSA, заблокировав активы компании на $7 млрд. PDVSA может продолжать продавать нефть американским компаниям, но деньги от этих сделок будут поступать на заблокированный счет. По мнению Вашингтона, такая мера позволит сохранить активы компании. Условием для снятия санкций Белый дом назвал «скорую передачу власти временному президенту» Хуану Гуайдо.
В пятницу, 15 февраля, власти США расширили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в санкционный список пять человек, связанных с «нелегитимным президентом» Николасом Мадуро. В список попал и президент PDVSA Мануэль Кеведо. Санкции будут сняты в случае смены руководства страны, заявил Белый дом.