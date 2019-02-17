Reuters узнал о решении Газпромбанка заморозить счета венесуэльской PDVSA

«Счета PDVSA в настоящий момент заморожены. Как вы понимаете, операции проводиться не могут», — сказал собеседник агентства. По его словам, банк принял такое решение из-за угрозы новых американских санкций в отношении венесуэльской компании.

Официального подтверждения этой информации нет, представитель Газпромбанка не ответил на запрос «Ведомостей».

Читайте также Газпромбанк отрицает перевод счетов PDVSA

Власти США в конце января ввели санкции против PDVSA, заблокировав активы компании на $7 млрд. PDVSA может продолжать продавать нефть американским компаниям, но деньги от этих сделок будут поступать на заблокированный счет. По мнению Вашингтона, такая мера позволит сохранить активы компании. Условием для снятия санкций Белый дом назвал «скорую передачу власти временному президенту» Хуану Гуайдо.

В пятницу, 15 февраля, власти США расширили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в санкционный список пять человек, связанных с «нелегитимным президентом» Николасом Мадуро. В список попал и президент PDVSA Мануэль Кеведо. Санкции будут сняты в случае смены руководства страны, заявил Белый дом.