Саакашвили вычислил у себя процент грузинской крови

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По словам Саакашвили, данный тест выявляет «этническое происхождение предков в течение тысячи лет» и очень популярен в США. В результате у него обнаружили 99 процентов грузинской крови и один процент греческой, добавил политик.

«Оказалось, что мои предки не жили ни с кем, кроме грузин, много веков, и я впервые нарушил эту традицию, заключив брак с европейкой», — поделился он. Михаил Саакашвили женат на Сандре Рулофс, которая по происхождению является фламандкой.