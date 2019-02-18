Россия предложила глобальное соглашение по РСМД

Источник: РИА "Новости"

Об этом «Известиям» рассказали высокопоставленные собеседники в российских дипломатических кругах. Притом речь должна идти не только о «неудобных для США» государствах — Китае, КНДР, Иране, но и, например, о союзниках в Европе — Франции и Великобритании — и других.

По словам источника, Вашингтон убеждал Москву, что разрыв ДРСМД направлен не против РФ, ведь главная цель — подключить к ограничениям КНР. Другой источник добавил, что помимо КНДР, Ирана и Китая, которых США хотели бы «принудить к ликвидации», есть еще Индия, Пакистан и Израиль.

Кроме того, собеседник напомнил, что Москва больше не собирается выдвигать инициативы по данному вопросу, поскольку, как заявил президент РФ Владимир Путин, все предложения давно лежат у американцев на столе.

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича, было бы правильно заключить «глобальное соглашение» по РСМД. Однако это вряд ли это возможно в нынешних условиях, отметил политик.