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01:59 (мск), источник: Известия

Россия предложила глобальное соглашение по РСМД

Москва будет приветствовать новое всеобъемлющее соглашение по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), если к нему присоединятся все страны, имеющие подобное вооружение.

Источник: РИА "Новости"

Об этом «Известиям» рассказали высокопоставленные собеседники в российских дипломатических кругах. Притом речь должна идти не только о «неудобных для США» государствах — Китае, КНДР, Иране, но и, например, о союзниках в Европе — Франции и Великобритании — и других.

По словам источника, Вашингтон убеждал Москву, что разрыв ДРСМД направлен не против РФ, ведь главная цель — подключить к ограничениям КНР. Другой источник добавил, что помимо КНДР, Ирана и Китая, которых США хотели бы «принудить к ликвидации», есть еще Индия, Пакистан и Израиль.

Кроме того, собеседник напомнил, что Москва больше не собирается выдвигать инициативы по данному вопросу, поскольку, как заявил президент РФ Владимир Путин, все предложения давно лежат у американцев на столе.

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича, было бы правильно заключить «глобальное соглашение» по РСМД. Однако это вряд ли это возможно в нынешних условиях, отметил политик.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

Ракетная перепись: у России есть условия для многостороннего ДРСМД

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Как НАТО готовит ответ на «мир без ДРСМД»
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15 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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