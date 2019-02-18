Северная Осетия стоит за блокпост

На Северном Кавказе назревает новый конфликт, связанный с размежеванием республик. В Северной Осетии широко обсуждается предложение Рамзана Кадырова «избавиться от блокпостов на административных границах» в регионе. Глава Чечни не пояснил, какой именно пункт досмотра имеет в виду, однако общественные деятели Осетии уверены, что речь идет о КПП «Чермен». Этот блокпост был установлен на границе Северной Осетии и Ингушетии в 1993 году после вооруженного конфликта. Общественные деятели Северной Осетии выступают категорически против закрытия блокпоста.

В декабре 2018 года Рамзан Кадыров неожиданно высказал в Twitter мнение о том, что «регионам Северного Кавказа необходимо избавиться от блокпостов на административных границах», от которых, по его мнению, «пользы практически нет». При этом господин Кадыров добавил, что попросил полпреда в СКФО Александра Матовникова решить вопрос, с чем якобы уже согласились все главы республик Северного Кавказа.



На территории СКФО действует несколько пограничных блокпостов, например КПП «Кавказ» в Ингушетии, КПП-14 «Октябрьский» и «Чермен» в Северной Осетии, «Герзель» и «Рубин» в Дагестане.

Несмотря на то что Рамзан Кадыров не конкретизировал, о каких именно пропускных пунктах идет речь, практически сразу после этого в чеченском сегменте интернета стали появляться сообщения о сложностях прохождения КПП-105 «Чермен».

Он был установлен в 1993 году на границе между Северной Осетией и Ингушетией после вооруженного конфликта двух республик, происшедшего из-за территорий Пригородного района.



Чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев заявил, что «настоящее время выдвигает свои приоритеты». По его словам, в России необходимо обеспечить «свободное перемещение граждан, грузов», а потому стоит обсудить «целесообразность содержания этих блокпостов, повышение уровня соблюдения прав человека, а также продвижение имиджа СКФО и его инвестиционной привлекательности». При этом господин Нухажиев не исключил, что в функционировании блокпоста есть «корыстные интересы должностных лиц».



Чеченского омбудсмена поддержал председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов, заявивший, что «Общественная палата будет пристально следить за ситуацией на КПП». А уже через день член Общественной палаты России (ОП РФ) Мансур Солтаев пожаловался, что при проезде через КПП-105 полицейские потребовали у него документы и никак не отреагировали на удостоверение члена ОП. «Когда же я вышел из машины и попросил назвать причину остановки, сотрудник ДПС заявил мне, что моя машина якобы находится в ориентировке и вообще член Общественной палаты России или депутат любого уровня на данном посту для него не авторитет», — посетовал общественник. Отметим, что руководство Общественной палаты РФ неоднократно подчеркивало, что членство в ОП РФ не дает никаких привилегий.

Глава МВД по Северной Осетии Михаил Скоков отреагировал на слова Рамзана Кадырова, сказав, что «этот пост будет стоять, пока он актуален». «Этот пост находится в ведении МВД России, и принимать решение о его судьбе имеет право только руководство МВД страны», — сказал он и добавил, что «наше мнение однозначное: он должен выполнять свои задачи и укрепляться».

Общественные деятели Северной Осетии также выступают за сохранение блокпоста. Они напоминают, что именно там было задержано около сотни человек, находящихся в федеральном и международном розыске, конфисковано полсотни угнанных машин и предотвращено несколько терактов. В 2012 году выборочный досмотр машины на посту закончился самоподрывом террориста-смертника — тогда погиб полицейский Заур Джибилов, которому посмертно присвоили звание Героя России.

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