Северная Осетия стоит за блокпост
Предложение Рамзана Кадырова не нашло общественной поддержки в республике.
Предложение Рамзана Кадырова не нашло общественной поддержки в республике.
На Северном Кавказе назревает новый конфликт, связанный с размежеванием республик. В Северной Осетии широко обсуждается предложение Рамзана Кадырова «избавиться от блокпостов на административных границах» в регионе. Глава Чечни не пояснил, какой именно пункт досмотра имеет в виду, однако общественные деятели Осетии уверены, что речь идет о КПП «Чермен». Этот блокпост был установлен на границе Северной Осетии и Ингушетии в 1993 году после вооруженного конфликта. Общественные деятели Северной Осетии выступают категорически против закрытия блокпоста.
В декабре 2018 года Рамзан Кадыров неожиданно высказал в Twitter мнение о том, что «регионам Северного Кавказа необходимо избавиться от блокпостов на административных границах», от которых, по его мнению, «пользы практически нет». При этом господин Кадыров добавил, что попросил полпреда в СКФО Александра Матовникова решить вопрос, с чем якобы уже согласились все главы республик Северного Кавказа.
На территории СКФО действует несколько пограничных блокпостов, например КПП «Кавказ» в Ингушетии, КПП-14 «Октябрьский» и «Чермен» в Северной Осетии, «Герзель» и «Рубин» в Дагестане.
Он был установлен в 1993 году на границе между Северной Осетией и Ингушетией после вооруженного конфликта двух республик, происшедшего
Чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев заявил, что «настоящее время выдвигает свои приоритеты». По его словам, в России необходимо обеспечить «свободное перемещение граждан, грузов», а потому стоит обсудить «целесообразность содержания этих блокпостов, повышение уровня соблюдения прав человека, а также продвижение имиджа СКФО и его инвестиционной привлекательности». При этом господин Нухажиев не исключил, что в функционировании блокпоста есть «корыстные интересы должностных лиц».
Чеченского омбудсмена поддержал председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов, заявивший, что «Общественная палата будет пристально следить за ситуацией на КПП». А уже через день член Общественной палаты России (ОП РФ) Мансур Солтаев пожаловался, что при проезде через КПП-105 полицейские потребовали у него документы и никак не отреагировали на удостоверение члена ОП. «Когда же я вышел из машины и попросил назвать причину остановки, сотрудник ДПС заявил мне, что моя машина якобы находится в ориентировке и вообще член Общественной палаты России или депутат любого уровня на данном посту для него не авторитет», — посетовал общественник. Отметим, что руководство Общественной палаты РФ неоднократно подчеркивало, что членство в ОП РФ не дает никаких привилегий.
Общественные деятели Северной Осетии также выступают за сохранение блокпоста. Они напоминают, что именно там было задержано около сотни человек, находящихся в федеральном и международном розыске, конфисковано полсотни угнанных машин и предотвращено несколько терактов. В 2012 году выборочный досмотр машины на посту закончился самоподрывом
Министр по делам национальностей Северной Осетии Аслан Цуциев заявил «Ъ», что на КПП-105 досматривают всех, а не только представителей Чечни и Ингушетии: «Меня тоже там досматривали, несмотря на удостоверение министра, но я не вижу в этом никакого ущемления прав». Комментируя высказывания представителей ОП, господин Цуциев отметил, что «есть много вопросов, которыми должна заниматься Общественная палата и которые намного важнее всей этой болтовни, это вопросы, касающиеся безопасности». «То, что этот пост нужен, — мнение не только Скокова. Он будет существовать столько, сколько будет нужно для поддержания безопасности, — заявил господин Цуциев.— Более того, чем успешнее идет операция в Сирии, тем больше вероятность, что около 2 тыс. боевиков, которые уехали туда воевать с Северного Кавказа, будут возвращаться. Значит, ни о каком снятии блокпоста нельзя говорить, наоборот, его нужно усиливать и модернизировать, чтобы было комфортнее его проходить».
Сопредседатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева также высказалась категорически против снятия блокпоста, заявив, что он необходим. «Никто из кухонных комментаторов и даже глав соседних республик, которые даже не соприкасаются с нашей республикой в районе этого КПП, — я имею в виду Кадырова — не могут указывать нам, нужен этот пост или не нужен», — сказала она. «Если чеченского общественника задело, что у него попросили документы, то это не повод снимать пост. Но если он хочет поговорить об этом, то пусть расскажет и о том, сколько было предотвращено терактов и где формировались группы, которые потом расползались по Осетии, Ставропольскому краю и той же Чечне. И если общественники Чечни и Ингушетии так рьяно взялись за то, чтобы убрать этот пост, то я приложу все силы, чтобы общественность Осетии выступила против этого», — пообещала Сусанна Дудиева.
Заур Фарниев, Владикавказ
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