Spiegel «лишил» США статуса мирового лидера

Источник: AP 2019

Как отмечает журнал, Пенс в ходе выступления говорил о том, что США при президенте Дональде Трампе стали «сильны как никогда», а «Америка снова стала лидером свободного мира».

«Таковым является удивительный параллельный мир, который Пенс описал в своей речи. С реальностью это имеет мало общего. Америка не лидирует, она сдает позиции», — пишет Der Spiegel, отмечая, что «вперед вырываются» другие: Россия, Китай и даже Иран.

Кроме того, трансатлантические отношения переживают самый глубокий кризис за всю историю своего существования, указывает издание. При этом Соединенные Штаты, не являясь лидером, продолжают раздавать указания остальным, отмечает Der Spiegel.

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Представители европейских стран слушали выступление Пенса «с каменными лицами», пишет журнал.

«Им было ясно, что в понимании Пенса является американским лидерством — один раздает приказы, а другие их выполняют. Это не совпадает с их собственными представлениями о партнерстве», — констатирует Der Spiegel.