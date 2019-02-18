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06:25 (мск), источник: ТАСС

Бывший и.о. главы ФБР заявил, что Трамп не поверил в отчет разведки о КНДР из-за Путина

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не поверил в доклад американской разведки о том, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории США, так как в обратном его заверил российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб в интервью телекомпании CBS, опубликованном в воскресенье.

Источник: AP 2019

«Президент Трамп заявил, что он не верит в наличие у КНДР возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет. Он не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что у них их нет. Президент Путин сказал ему, что у КНДР на самом деле нет таких ракет», — утверждает Маккейб.

«Сотрудники разведывательных служб на брифинге [в Белом доме] заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчетов разведки, на что президент ответил: «Мне все равно, я верю Путину», — продолжил бывший и.о. главы ФБР.

«Это просто поразительно. Службы разведки тратят много времени, сил и энергии, чтобы помочь президенту США принимать решения. Сталкиваться с абсолютным неверием в эти усилия, с нежеланием [Трампа] узнать о настоящем положении дел, с которыми он сталкивается каждый день — это был настоящий шок», — заключил Маккейб.

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Ранее он заявил, что в бытность и.о. директора ФБР отдал приказ провести два расследования в отношении Трампа. Он распорядился, чтобы ФБР начало контрразведывательное расследование, касающееся Трампа, на фоне утверждений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Кроме того, ФБР, находящееся в ведении минюста США, открыло расследование, призванное установить, чинил ли Трамп препятствия правосудию.

Маккейб также рассказал, что после того, как Трамп отправил в отставку в мае 2017 года главу ФБР Джеймса Коми, в минюсте состоялась серия совещаний, на которых обсуждалась вероятность применения на практике 25-й поправки к Конституции США. Ее первый раздел гласит: «В случае отстранения президента от должности, или его смерти, или отставки вице-президент становится президентом».

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