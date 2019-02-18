Великобритания задумала защититься от России в Арктике

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Согласно новой десятилетней программе сотрудничества с Норвегией, каждый год в ее рамках будут обучаться более тысячи военнослужащих. Кроме того, в следующем году начнут патрулирование новые противолодочные самолеты P-8 Poseidon. В Арктике они будут противостоять российским подводным лодкам, что означает «возвращение к уровню холодной войны».

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По словам министра, диапазон военных возможностей России в Арктике не позволяет поверить в «исключительно оборонительные цели» присутствия в регионе. Он отметил, что за последние годы активность российских подводных лодок в Атлантике увеличилась в десять раз.