Могерини назвала сроки принятия новых санкций против России из-за Керчи

Источник: AP 2019

«Да, могут быть единогласные решения по новым санкциям в следующие пару недель, связанные с последними событиями, а также с санкциями, принятыми в прошлом году», — сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос про возможные санкции из-за событий в Керченском проливе.

«Мы хотели бы видеть позитивное развитие событий и будем готовы пересмотреть это, но на данный момент мы наблюдаем прямо противоположное, больше негативных событий на местах. Я надеюсь, что страны ЕС будут едины в поддержке санкций, уже существующих и возможно новых», — добавила она.

Ранее источник в структурах ЕС сообщил в Брюсселе, что страны ЕС согласовывают новые санкции против РФ из-за задержания украинских кораблей и моряков, нарушивших российскую границу. Предполагается, что речь идет о внесении нескольких новых имен в список индивидуальных санкций. Однако источник выразил сомнения, что все процедуры будут завершены к понедельнику. По его словам, этого стоит ожидать «в ближайшее время».

Странам ЕС предстоит в ближайшие две недели принять решение по продлению индивидуальных санкций против физлиц и организаций РФ, которые действуют, в соответствии с предыдущим решением, принятым в сентябре, до 15 марта этого года.

В преддверии переговоров глав МИД в базе данных подготовительных документов ЕС появилось упоминание о проекте, касающемся «внесения изменений» в решение по ограничительным мерам 2014 года «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.