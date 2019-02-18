Могерини назвала сроки принятия новых санкций против России из-за Керчи
БРЮССЕЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Новые санкции против РФ
БРЮССЕЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Новые санкции против РФ
«Да, могут быть единогласные решения по новым санкциям в следующие пару недель, связанные с последними событиями, а также с санкциями, принятыми в прошлом году», — сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос про возможные санкции
«Мы хотели бы видеть позитивное развитие событий и будем готовы пересмотреть это, но на данный момент мы наблюдаем прямо противоположное, больше негативных событий на местах. Я надеюсь, что страны ЕС будут едины в поддержке санкций, уже существующих и возможно новых», — добавила она.
Ранее источник в структурах ЕС сообщил в Брюсселе, что страны ЕС согласовывают новые санкции против РФ
В преддверии переговоров глав МИД в базе данных подготовительных документов ЕС появилось упоминание о проекте, касающемся «внесения изменений» в решение по ограничительным мерам 2014 года «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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