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13:32 (мск), источник: Ведомости

Кремль надеется, что арест основателя Baring Vostok не повлияет на инвестклимат

Такие события могли произойти в любой стране и с любым предпринимателем, считает Песков.

Кремль надеется, что арест основателя инвесткомпании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, подозреваемого в крупном мошенничестве, не отразится на инвестиционном климате в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

Надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате.

По словам Пескова, такое может произойти «в любой стране и в отношении любого предпринимателя».

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг этого дела. По его словам, президент Владимир Путин по мере становления российского рынка неоднократно лично встречался с Калви на встречах с инвесторами и различных экономических форумах.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, может ли это дело повлиять на состояние российско-американских отношений и создает ли для Калви дополнительные риски, учитывая их текущее состояние. «Состояние отношений России с другими государствами никоим образом никогда не влияет на предпринимательскую деятельность зарубежных инвесторов здесь», — ответил он.

Калви был задержан в пятницу, 15 февраля, по делу о мошенничестве в составе организованной группы и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Его подозревают хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». В субботу, 16 февраля, Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Вместе с ним суд отправил под арест еще пятерых фигурантов этого дела — партнеров Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова.

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Основатель Baring Vostok во время заседания суда назвал ложью подозрения в свой адрес. Он связал появление уголовного дела с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров и акционером «Восточного» Шерзодом Юсуповым и еще одним акционером «Восточного» — Артемом Аветисяном. Калви заявил, что готов сотрудничать со следователями и не собирается скрываться от российского правосудия.

Вaring Vostok — один из старейших инвестиционных фондов, работающих в России. Компания основана в 1994 г., она специализируется на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР. Общий привлеченный капитал Вaring Vostok, согласно информации самого фонда, превышает $3,7 млрд за все время работы. Ранее в поддержку Калви высказались президент Сбербанка Герман Греф, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов и другие.

Майкл Калви доставлен в Басманный суд: остальные фигуранты дела уже под стражей
Во время загрузки произошла ошибка.
16 февраля© Ньюстюб
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