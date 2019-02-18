РФ поставит в Китай новые ракеты к С-400 взамен поврежденных при транспортировке

Источник: РИА "Новости"

«Контракт давно подписан. Мы должны уже были все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. Вынуждены были эти все ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые», — сообщил Чемезов журналистам во вторник, отвечая на вопрос о ходе реализации контракта по С-400 для Китая.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил «Интерфаксу», что Россия завершит поставку в Китай зенитных ракетных систем С-400 до конца 2020 года, отметив, что американские санкции в отношении Китая не должны сказаться на исполнении контрактов. «Мы соответствующим образом реагируем на санкционное давление и в настоящее время не видим каких-либо угроз плановому выполнению указанных контрактов», — заявил глава службы.

О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года. Состав сделки не разглашался.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.