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18:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Вышеградская группа отказалась от встречи в Иерусалиме

Глава МИД Израиля обвинил поляков в антисемитизме.

Источник: РИА "Новости"

Запланированная на вторник встреча в Иерусалиме премьер-министров стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Израиля отменена, так как Варшава отказалась от участия в ней. Об этом сообщил журналистам глава правительства Чехии Андрей Бабиш. Причиной нового витка польско-израильского конфликта стали недавние заявления властей Израиля, обвинивших поляков в антисемитизме.

Вместо встречи премьер-министров стран Вышеградской группы во вторник пройдут двусторонние встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с его коллегами из Венгрии, Словакии и Чехии. Польские политики отказались от поездки в Иерусалим.

Скандал между Польшей и Израилем разгорелся еще на прошлой неделе, когда, находясь с визитом в Варшаве, Биньямин Нетаньяху высказал свое мнение о роли поляков в холокосте. На брифинге для журналистов премьера попросили прокомментировать польский закон об ответственности за обвинения польского народа и польского государства в преступлениях Второй мировой войны, включая холокост. После этого в израильских СМИ появились слова премьер-министра о том, что «поляки сотрудничали с нацистами» и он не знает никого, кто был бы осужден за высказывания об этом.

Сразу после этих публикаций в МИД Польши была вызвана посол Израиля Анна Азари, а президент Польши Анджей Дуда пригрозил перенести встречу глав правительств Вышеградской группы в свою резиденцию вместо Иерусалима. Канцелярия Биньямина Нетаньяху постаралась дезавуировать заявление премьер-министра, заявив, что он говорил о сотрудничестве с нацистами отдельных поляков, но не всего народа. Вся вина за искажение сказанного была возложена на СМИ.

Несмотря на попытки канцелярии Биньямина Нетаньяху смягчить дипломатические последствия, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался в воскресенье от поездки в Иерусалим.

Предполагалось, что его заменит министр иностранных дел Яцек Чапутович. Однако из Израиля прозвучали новые заявления, неприемлемые для Варшавы. Назначенный в воскресенье исполняющим обязанности главой МИД Израиля Исраэль Кац в своем первом интервью в этом качестве заявил телеканалу i24 News: «Я сын выживших в холокосте, мы никогда не простим и никогда не забудем, и было много поляков, которые сотрудничали с нацистами». Он также процитировал слова бывшего премьер-министра Ицхака Шамира:

Каждый поляк всосал антисемитизм с молоком своей матери. Никто не может указывать нам, как выражать свою позицию и как почитать мертвых.

В итоге Польша отказалась от участия во встрече премьеров стран Вышеградской группы и Израиля. «Министр иностранных дел не поедет в Израиль. Мы не можем себе позволить согласиться с тем, что польский народ обвиняют в преступлениях холокоста», — сказал Матеуш Моравецкий.

Во время Второй мировой войны на территории Польши существовали крупнейшие лагеря смерти. За исключением отдельных граждан, польское сопротивление отказало в поддержке восстанию евреев в Варшавском гетто — одном из самых больших в Европе. 85% польских евреев были уничтожены во время войны.

Марианна Беленькая

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