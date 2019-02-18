Вышеградская группа отказалась от встречи в Иерусалиме
Глава МИД Израиля обвинил поляков в антисемитизме.
Глава МИД Израиля обвинил поляков в антисемитизме.
Запланированная на вторник встреча в Иерусалиме
Вместо встречи
Скандал между Польшей и Израилем разгорелся еще на прошлой неделе, когда, находясь с визитом в Варшаве, Биньямин Нетаньяху высказал свое мнение о роли поляков в холокосте. На брифинге для журналистов премьера попросили прокомментировать польский закон об ответственности за обвинения польского народа и польского государства в преступлениях Второй мировой войны, включая холокост. После этого в израильских СМИ появились слова
Сразу после этих публикаций в МИД Польши была вызвана посол Израиля Анна Азари, а президент Польши Анджей Дуда пригрозил перенести встречу глав правительств Вышеградской группы в свою резиденцию вместо Иерусалима. Канцелярия Биньямина Нетаньяху постаралась дезавуировать заявление
Предполагалось, что его заменит министр иностранных дел Яцек Чапутович. Однако из Израиля прозвучали новые заявления, неприемлемые для Варшавы. Назначенный в воскресенье исполняющим обязанности главой МИД Израиля Исраэль Кац в своем первом интервью в этом качестве заявил телеканалу i24 News: «Я сын выживших в холокосте, мы никогда не простим и никогда не забудем, и было много поляков, которые сотрудничали с нацистами». Он также процитировал слова бывшего
Каждый поляк всосал антисемитизм с молоком своей матери. Никто не может указывать нам, как выражать свою позицию и как почитать мертвых.
В итоге Польша отказалась от участия во встрече премьеров стран Вышеградской группы и Израиля. «Министр иностранных дел не поедет в Израиль. Мы не можем себе позволить согласиться с тем, что польский народ обвиняют в преступлениях холокоста», — сказал Матеуш Моравецкий.
Во время Второй мировой войны на территории Польши существовали крупнейшие лагеря смерти. За исключением отдельных граждан, польское сопротивление отказало в поддержке восстанию евреев в Варшавском гетто — одном из самых больших в Европе. 85% польских евреев были уничтожены во время войны.
Марианна Беленькая
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