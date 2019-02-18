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18:37 (мск), источник: РИА Новости

Путин включил врио главы Петербурга Беглова в состав Совбеза

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации в понедельник.

Источник: РИА Новости

«Внести в состав Совета Безопасности РФ… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности РФ Беглова Александра — временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в тексте указа.

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