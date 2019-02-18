Путин включил врио главы Петербурга Беглова в состав Совбеза
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности врио губернатора
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности врио губернатора
«Внести в состав Совета Безопасности РФ… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности РФ Беглова Александра — временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в тексте указа.