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19:07 (мск), источник: Газета.Ру

Bloomberg: Меркель обеспокоена агрессией США по «Северному потоку—2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоена перспективой того, что президент США Дональд Трамп перейдет к более жесткой тактике с целью противодействия совместному с Россией проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», рассказали источники Bloomberg, близкие к немецкому канцлеру.

Источник: AP 2019

Резкие заявления Меркель и «энергичная защита» многостороннего подхода в дипломатии во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности были обусловлены тревогой из-за все более агрессивных маневров США, поясняет агентство.

Вице-президент США Майк Пенс во время конференции дал понять, что США не готовы принять поражение по этому вопросу. Он призвал страны ЕС отказаться от «Северного потока—2».

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Усилия США, направленные на то, чтобы вбить клин между Германией и ее союзниками по ЕС, подтолкнули Меркель к выступлению с одной из самых ярких речей, отмечает Bloomberg.

Со ссылкой на французского чиновника агентство пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее столкнулся с огромным давлением США из-за «Северного потока — 2». Кроме того, по словам двух официальных лиц, США по-прежнему оказывают давление на Румынию, которая занимает пост председателя в ЕС.

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Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

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