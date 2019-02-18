Bloomberg: Меркель обеспокоена агрессией США по «Северному потоку—2»

Источник: AP 2019

Резкие заявления Меркель и «энергичная защита» многостороннего подхода в дипломатии во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности были обусловлены тревогой из-за все более агрессивных маневров США, поясняет агентство.

Вице-президент США Майк Пенс во время конференции дал понять, что США не готовы принять поражение по этому вопросу. Он призвал страны ЕС отказаться от «Северного потока—2».

Усилия США, направленные на то, чтобы вбить клин между Германией и ее союзниками по ЕС, подтолкнули Меркель к выступлению с одной из самых ярких речей, отмечает Bloomberg.

Со ссылкой на французского чиновника агентство пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее столкнулся с огромным давлением США из-за «Северного потока — 2». Кроме того, по словам двух официальных лиц, США по-прежнему оказывают давление на Румынию, которая занимает пост председателя в ЕС.