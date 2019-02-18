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18:22 (мск), источник: Интерфакс

Кремль назвал место оглашения послания Путина Федеральному собранию

Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве 20 февраля.

Источник: AP 2019

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Оглашение ежегодного Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоится в Гостином дворе, сообщается на сайте Кремля.

В прошлом году это мероприятие прошло в Манеже, а в предыдущие годы Послание оглашалось в Кремле.

Президент РФ выступит с Посланием в среду, 20 февраля, в полдень.

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Послание президента Федеральному Собранию является ежегодным. Как правило, оно оглашалось в конце года. Но в 2017 году президент не выступал с посланием парламентариям, оглашение было перенесено на март 2018 года.

В предыдущие годы для заслушивания послания парламентарии приглашались в Кремль, однако в марте 2018 года мероприятие прошло в Манеже. Это было связано с тем, что список приглашенных на послание был значительно расширен, а выступление президента сопровождалось использованием мультимедийных технологий, в частности, на больших экранах были показаны возможности новых российских разработок в сфере вооружения.

В конце декабря 2018 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что со следующим посланием Путин выступит в первом квартале 2019 года.

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