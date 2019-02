Facebook назвал условие разблокирования проекта RT

«Мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы люди могли получать больше информации о страницах, которые они отслеживают. Например, сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы. Поскольку эта функция доступна еще не всем, мы обратимся к администраторам этих страниц с просьбой раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к своей материнской компании, чтобы они могли вернуться на платформу», — говорится в сообщении Facebook, поступившем в ответ на запрос «Интерфакса» по поводу блокировки аккаунтов проектов телеканала Russia Today «In the Now».

В понедельник, 18 февраля, главреда RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке соцсетью Facebook одного из проектов телеканала Russia Today «In the Now». По ее словам, аккаунты были заблокированы без предупреждения и претензий после того, как телеканал CNN запросил у соцсети, не является ли российское финансирование англоязычного проекта проявлением «русского вмешательства».

Telegram-канал RT уточнил, что речь идет о проекте телеканала в Facebook «In the Now», которое делает ведущая RT Анниса Науэй.

«У In the Now и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео. Популярный, вирусный проект. Был», — говорится в сообщении телеканала.