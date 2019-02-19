Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мужчина спас хомячка. Но оказалось, что зря
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
10-летняя дочь Алсу покорила соцсети танцевальным талантом
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион»
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Палатки и ларьки могут вернуться на улицы Виктор Евтухов заявил, что на улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Шифрин возмущен новостью о замужестве Фатеевой
«ИП Пирогова»: Подкаминская на съемках самого вкусного сериала
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Парень убил любимую спустя год, как она простила все побои
Жигунов рассказал, почему бросил жену ради коллеги
Обедневший олигарх сделал заявление о газе на Украине
СМИ: погиб 22-летний Геннадий Павлов
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
Самое маленькое средство передвижения (видео)
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
01:25 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что социализм в Венесуэле умирает

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Социализм в Венесуэле умирает, а «свобода и демократия возрождаются». С таким заявлением выступил в понедельник президент США Дональд Трамп в Международном университете штата Флорида в Майами. Его выступление транслируют информационные телекомпании США.

Источник: AP 2019

«Мы здесь, чтобы объявить, что грядет новый день в Латинской Америке… В Венесуэле и по всему Западному [полушарию] умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия», — отметил он. «Народ Венесуэлы выступает за свободу и демократию, и Соединенные Штаты стоят на их стороне», — добавил глава государства, выступая перед представителями венесуэльской диаспоры в США.

Первая леди Меланья Трамп, чье выступление было перед этим, отметила, что США «молятся о том, чтобы как можно быстрее народ Венесуэлы освободился».

«В Венесуэле люди находятся на пороге восстановления собственной свободы», — считает она.

Мероприятие проходит в форме традиционного выступления Трампа перед своими сторонниками.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских стран предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных выборов главы государства, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

 "Мы вас на войну не посылали. Вы воевали за другое государство"
"Стыдно иметь такой уровень высшего образования в стране"
Порошенко: Россия хочет уничтожить украинскую государственность
Школьник стал героем соцсетей благодаря честному сочинению
В США умер моряк с фотографии «Поцелуй»
К Земле летит астероид размером с Биг-Бен
«Манчестер Юнайтед» выбил «Челси» из Кубка Англии по футболу
Арбитр удалил футболиста, вернул на поле и вновь удалил
Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»
Спорт
Салах или Левандовски? Роналду или Гризманн? Во вторник и в среду первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов проведут еще восемь команд
Hi-Tech
Тайна перевала Дятлова: версия шведских ученых Группа шведских экспертов опубликовала свои выводы о получившей широкую известность трагедии.
Авто
Немцы нашли фантастически надёжный автомобиль (полный рейтинг) Эксперты авторитетного немецкого издания Autobild провели серию ресурсных тестов, чтобы понять, насколько надёжны популярные модели авто
Кино
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» Актриса стала героиней программы Леры Кудрявцевой и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Дети
Нюшу затравили в сети из-за внешнего вида на прогулке с дочкой Поклонникам также не понравилось то, как «изменилась» певица с появлением ребенка
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь