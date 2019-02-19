Трамп заявил, что социализм в Венесуэле умирает

Источник: AP 2019

«Мы здесь, чтобы объявить, что грядет новый день в Латинской Америке… В Венесуэле и по всему Западному [полушарию] умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия», — отметил он. «Народ Венесуэлы выступает за свободу и демократию, и Соединенные Штаты стоят на их стороне», — добавил глава государства, выступая перед представителями венесуэльской диаспоры в США.

Первая леди Меланья Трамп, чье выступление было перед этим, отметила, что США «молятся о том, чтобы как можно быстрее народ Венесуэлы освободился».

«В Венесуэле люди находятся на пороге восстановления собственной свободы», — считает она.

Мероприятие проходит в форме традиционного выступления Трампа перед своими сторонниками.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.