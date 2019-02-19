Жители Южных Курил выступили против передачи этих островов Японии

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что с 11 по 17 февраля на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп ВЦИОМ проводил опрос местных жителей, задавая им вопрос — должна или не должна Россия, по их мнению, передать Южные Курилы Японии.

«Опрос подтвердил: позиция жителей южных островов Курильской гряды однозначна. Вопрос о принадлежности островов для местных жителей не стоит: Курильские острова — территория России. Это мнение 96% опрошенных», — сообщил К. Абрамов итоги опроса депутатам.

«Мы увидели редкий случай консолидированного голосования. Жители консолидированно заявили, что острова не должны никуда уходить», — сказал он, добавив, что о территориальных притязаниях Японии осведомлены 98% респондентов.

«Однозначное отношение к курильскому вопросу устойчиво как на разных островах, так и в различных возрастных категориях — показатели колеблются между 92 и 97%», — отметил директор Фонда ВЦИОМ.

По его словам, были опрошены 7 тыс. 695 человек старше 18 лет или около 70% от числа совершеннолетних жителей островов. Специалисты ВЦИОМ посетили большинство населенных пунктов, включая маленькие поселки с общей численностью жителей до 50 человек (например, поселок Буревестник на Итурупе и село Менделеево на Кунашире).

К. Абрамов подчеркнул, что опрос проходил максимально широко, открыто и гласно, при широком освещении СМИ.

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Исследование проводили более 50 интервьюеров, в том числе и сами курильчане, а также жители других регионов России. Специалисты работали в трех форматах: поквартирный опрос, на предприятиях и в местах скопления людей (кинотеатры, магазины). Каждый интервьюер вводил данные в электронный планшет, благодаря чему опрос удалось провести в короткие сроки.

К. Абрамов также сообщил, что курильчане проявили высокую активность.

«Жители очень хотели высказать свое мнение, кто-то из них был в море на работе в это время и специально выходили на связь в наш штаб, чтобы мы учли мнение этих людей», — отметил он.

Отвечая на вопрос депутатов, он сообщил, что опрос фонд проводил на свои средства и по своей инициативе.