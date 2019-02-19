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05:52 (мск), источник: Ведомости

The Daily Beast обвинил российских военных в демонстрации «фиктивной ракеты»

Американские спецслужбы не поверили презентации российской крылатой ракеты 9М729, которую в конце января провели представители Минобороны. Именно из-за этой ракеты США приостановили действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Источник: РИА "Новости"

Ни транспортно-пусковой контейнер, ни пусковая установка, продемонстрированная российскими военными, не имели отношения к изделию, известному в США как SSC-8, которое, по мнению Вашингтона, нарушает условия договора. Об этом на закрытом брифинге рассказали представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Национального агентства геопространственной разведки, сообщает The Daily Beast.

Вашингтон обвиняет Москву в нарушении ДРСМД, по которому США и Россия должны уничтожить арсеналы крылатых и баллистических ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км, а также запрещает их испытание и развертывание.

По данным ЦРУ и представителей геопространственной разведки, Россия провела шесть испытаний 9М729, в ходе которых ее дальность превысила 500 км.

США уверены, что 9М729 является мобильным вариантом крылатой ракеты морского базирования «Калибр» с дальностью полета 2000 км при вооружении обычной полезной нагрузкой и дальностью полета 2350 км в его ядерном варианте, приводит издание слова источника.

Российские военные заявляли, что ракета, которую США требуют уничтожить, на самом деле является модификацией существующей крылатой ракеты 9М728 с улучшенным наведением и меньшей дальностью полета из-за расширенной секции электроники, увеличивающей массу нового изделия. Москва настаивает, что дальность 9М729 не превышает 480 км.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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