The Daily Beast обвинил российских военных в демонстрации «фиктивной ракеты»

Источник: РИА "Новости"

Ни транспортно-пусковой контейнер, ни пусковая установка, продемонстрированная российскими военными, не имели отношения к изделию, известному в США как SSC-8, которое, по мнению Вашингтона, нарушает условия договора. Об этом на закрытом брифинге рассказали представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Национального агентства геопространственной разведки, сообщает The Daily Beast.

Вашингтон обвиняет Москву в нарушении ДРСМД, по которому США и Россия должны уничтожить арсеналы крылатых и баллистических ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км, а также запрещает их испытание и развертывание.

По данным ЦРУ и представителей геопространственной разведки, Россия провела шесть испытаний 9М729, в ходе которых ее дальность превысила 500 км.

США уверены, что 9М729 является мобильным вариантом крылатой ракеты морского базирования «Калибр» с дальностью полета 2000 км при вооружении обычной полезной нагрузкой и дальностью полета 2350 км в его ядерном варианте, приводит издание слова источника.