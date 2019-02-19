The Daily Beast обвинил российских военных в демонстрации «фиктивной ракеты»
Американские спецслужбы не поверили презентации российской крылатой ракеты 9М729, которую в конце января провели представители Минобороны. Именно
Американские спецслужбы не поверили презентации российской крылатой ракеты 9М729, которую в конце января провели представители Минобороны. Именно
Ни
Вашингтон обвиняет Москву в нарушении ДРСМД, по которому США и Россия должны уничтожить арсеналы крылатых и баллистических ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км, а также запрещает их испытание и развертывание.
США уверены, что 9М729 является мобильным вариантом крылатой ракеты морского базирования «Калибр» с дальностью полета 2000 км при вооружении обычной полезной нагрузкой и дальностью полета 2350 км в его ядерном варианте, приводит издание слова источника.
Российские военные заявляли, что ракета, которую США требуют уничтожить, на самом деле является модификацией существующей крылатой ракеты 9М728 с улучшенным наведением и меньшей дальностью полета