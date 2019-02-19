Глава австрийского газового концерна заявил о конце «украинской монополии»

Источник: РИА Новости

После запуска газопровода страны Восточной Европы потеряют возможность устанавливать слишком высокие цены за транзит газа, что является позитивным моментом с точки зрения конкуренции, отметил Зеле.

Однако пренебрегать Украиной нельзя, утверждает глава OMV, так как Евросоюзу после отказа от атомной энергии и угля в долгосрочной перспективе потребуется все большее количество «голубого топлива». В связи с этим энергетические компании, включая и OMV, будут заинтересованы в использовании всех доступных транзитных маршрутов, в том числе и идущих через территорию Украины, добавил он.

По словам Зеле, в вопросе энергетики между Россией и Европой существует четкий баланс: ЕС нуждается в российском газе, а Москве необходимы деньги за его продажу. Кроме того, Россия уже на протяжении 50 лет остается надежным поставщиком «голубого топлива», напомнил глава концерна, отметив, что неприемлемо смешивать вопросы энергетики и конфликт на Украине.

«Мы, европейцы, за долгие годы так и не смогли найти для Украины замену транзитным доходам», — добавил глава OMV, указав при этом, что из-за отсутствия результатов борьбы с коррупцией экономический вклад Европы в стабилизацию страны оказал ограниченное влияние.

Таким образом, споры насчет «Северного потока — 2» пошатнули доверие инвесторов и существенно навредили экономике Евросоюза, заявил Зеле.

«Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность «Северного потока — 2» составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что проект будет реализован уже в этом году.