Глава австрийского газового концерна заявил о конце «украинской монополии»

После запуска газопровода страны Восточной Европы потеряют возможность устанавливать слишком высокие цены за транзит газа, что является позитивным моментом с точки зрения конкуренции, отметил Зеле.
Однако пренебрегать Украиной нельзя, утверждает глава OMV, так как Евросоюзу после отказа от атомной энергии и угля в долгосрочной перспективе потребуется все большее количество «голубого топлива». В связи с этим энергетические компании, включая и OMV, будут заинтересованы в использовании всех доступных транзитных маршрутов, в том числе и идущих через территорию Украины, добавил он.
«Мы, европейцы, за долгие годы так и не смогли найти для Украины замену транзитным доходам», — добавил глава OMV, указав при этом, что из-за отсутствия результатов борьбы с коррупцией экономический вклад Европы в стабилизацию страны оказал ограниченное влияние.
Таким образом, споры насчет «Северного потока — 2» пошатнули доверие инвесторов и существенно навредили экономике Евросоюза, заявил Зеле.
Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность «Северного потока — 2» составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что проект будет реализован уже в этом году.
Против «Северного потока — 2» активно выступает Киев, который опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива. Кроме того, негативно по отношению к проекту настроен и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.