Коалиция из 16 штатов предъявила иск Трампу из-за введения чрезвычайного положения
Калифорния возглавила коалицию из 16 штатов, обратившихся в окружной суд США в
Калифорния возглавила коалицию из 16 штатов, обратившихся в окружной суд США в
Штаты пытаются оспорить его решение о введении в США чрезвычайного положения, которое Трамп принял после отказа конгресса согласовать выделение $5,7 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Парламентарии готовы были выделить на эти цели $1,4 млрд. Чрезвычайный режим позволит Трампу получить дополнительно $6,7 млрд к тому, что согласовали конгрессмены.
«Мы предъявляем иск президенту Трампу, чтобы он не стал в одностороннем порядке грабить средства налогоплательщиков, законно выделенные конгрессом для народа наших штатов», — заявил генеральный прокурор Калифорнии, демократ Ксавьер Бесерра. Возбуждение дела против Трампа он объяснил стремлением «заблокировать его злоупотребление президентской властью».
В судебном процессе против Трампа к Калифорнии присоединились Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Миннесота, Невада,
В иске также упоминается «непоправимый ущерб окружающей среде», который строительство стены может нанести южным границам Калифорнии и
Аналогичный иск ранее подало отстаивающее права потребителей объединение Public Citizen от лица группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев Техаса. Они получили предупреждение, что участки стены будут построены на их землях.
Белый дом ситуацию не комментирует. Ранее окружной суд США в