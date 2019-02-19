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09:33 (мск), источник: Ведомости

Коалиция из 16 штатов предъявила иск Трампу из-за введения чрезвычайного положения

Калифорния возглавила коалицию из 16 штатов, обратившихся в окружной суд США в Сан-Франциско с иском к президенту страны Дональду Трампу, сообщает Reuters.

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8
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8
фотографий

Штаты пытаются оспорить его решение о введении в США чрезвычайного положения, которое Трамп принял после отказа конгресса согласовать выделение $5,7 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Парламентарии готовы были выделить на эти цели $1,4 млрд. Чрезвычайный режим позволит Трампу получить дополнительно $6,7 млрд к тому, что согласовали конгрессмены.

«Мы предъявляем иск президенту Трампу, чтобы он не стал в одностороннем порядке грабить средства налогоплательщиков, законно выделенные конгрессом для народа наших штатов», — заявил генеральный прокурор Калифорнии, демократ Ксавьер Бесерра. Возбуждение дела против Трампа он объяснил стремлением «заблокировать его злоупотребление президентской властью».

В судебном процессе против Трампа к Калифорнии присоединились Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Вирджиния и Мичиган.

В иске штатов подчеркивается, что они могут потерять федеральное финансирование ряда программ, включая поддержку правоохранительных органов и борьбу с наркотиками на миллионы долларов, отмечает The Wall Street Journal.
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В иске также упоминается «непоправимый ущерб окружающей среде», который строительство стены может нанести южным границам Калифорнии и Нью-Мексико и экономический ущерб штатам от потери финансирования военного строительства.

Аналогичный иск ранее подало отстаивающее права потребителей объединение Public Citizen от лица группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев Техаса. Они получили предупреждение, что участки стены будут построены на их землях.

Белый дом ситуацию не комментирует. Ранее окружной суд США в Сан-Франциско уже принимал решения против миграционной политики администрации Трампа.

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