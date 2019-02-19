65 лет назад был издан указ о передаче Крыма в состав Украинской ССР

Источник: РИА "Новости"

Единственный включенный в повестку вопрос не вызвал даже намека на дискуссию. А единственный член ЦК КПСС, кто ранее выступил против инициативы Никиты Хрущева, — первый секретарь Крымского обкома Павел Титов — поплатился за «фрондерство» должностью.

«Президиум постановляет передать Крым»

19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», которым утвердил совместное представление президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР о присоединении полуострова к советской Украине. Это был один из важнейших этапов в сложном многоступенчатом процессе, последствия которого явились камнем преткновения в отношениях двух стран уже в наше время.

Необходимость смены «прописки» Крыма объяснялась в документе «общностью экономики, территориальной близостью, тесными хозяйственными и культурными связями» между регионом и УССР.

«Президиум постановляет: утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики», — говорилось в указе, подписанном председателем Президиума Верховного Совета СССР Климентом Ворошиловым и секретарем Президиума Николаем Пеговым.

Подарок или экономическая целесообразность?

Проект этого указа был утвержден на заседании Президиума ЦК КПСС 25 января под руководством Георгия Маленкова, где присутствовали высшие руководители партии и государства. Участниками мероприятия крымский вопрос не обсуждался — только принимались постановления.

Как известно, главным инициатором передачи Крыма был первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, который, по одной версии, хотел таким образом потрафить украинской номенклатуре и сделать подарок в честь 300-летия Переяславской рады (воссоединения Левобережной Украины с Россией), а, по другой, пытался добиться образования единой экономической системы области и республики для более эффективного управления полуостровом.

Как рассказывал в 2014 году сын бывшего советского лидера Сергей Хрущев, строительство и функционирование Северо-Крымского водоканала от Каховского водохранилища было более дешевым в рамках одной ССР. Преемники неоднократно упрекали Хрущева-старшего в чрезмерной приверженности Украине, в которой он еще в 1938—1947 годах совмещал две высшие партийные должности — был первым секретарем ЦК КПУ и первым секретарем Киевского обкома, — а в 1944—1947 годах еще и занимал пост председателя Совнаркома/Совмина республики.

К слову, до вынесения идеи в Президиум ЦК Хрущев неоднократно общался со своим преемником во главе украинского Совмина Демьяном Коротченко, который 15 января 1954-го «очень вовремя» перебрался на пост председателя Президиума Верховного Совета УССР.

Хрущев расправляется с противником

С единственным членом ЦК КПСС, осмелившимся выступить решительно против хрущевской идеи — первым секретарем Крымского обкома Павлом Титовым — Хрущев сразу же свел счеты, перекинув в Москву на подчеркнуто непрестижную должность замминистра совхозов СССР по кадрам.

Остальные, от кого зависело проведение реформы через инстанции, лишь выполняли волю руководителя. Вопрос о передаче Крыма готовился в обстановке строжайшей секретности и осуществлялся молниеносными темпами. 1 февраля на утверждение Хрущева была подана записка за подписями главного партийного идеолога Михаила Суслова и Пегова. В ней сообщалось о порядке проведения необходимых мероприятий. 5 февраля передачу Крыма Украинской ССР счел «целесообразной» Совмин РСФСР, обратившийся к Президиуму Верховного Совета РСФСР с просьбой «рассмотреть соответствующий вопрос». В связи с этим 12 февраля Верховный Совет УССР постановил просить Президиум Верховного Совета СССР передать Крымскую область. Вот так в бесконечных постановлениях всевозможных Советов определялась судьба Крыма и крымчан.

«Никто не подумал о крымчанах»

Известный публицист Леонид Млечин в своей работе «10 вождей. От Ленина до Путина» утверждает, что никакой глубокой мотивации передачи области другой республике на самом деле не было:

Никто даже не подумал, что скажут по этому поводу жители Крыма, большинство которых русские. Для большевистских руководителей СССР был сугубо унитарным государством и любые манипуляции с территориями внутри Союза считались обычным, нормальным делом. В результате коммунистического владычества собственно РСФСР «укрепила» своими территориями целый ряд других республик. И все на основании кабинетных решений кремлевских вождей.

Вместе с тем Млечин не склонен считать, что в своем стремлении передать Крым Хрущев имел какой-то тайный умысел. Будучи малообразованным человеком, он не мог представить, что СССР когда-нибудь распадется и его решение создаст множество проблем, заключил в своем труде публицист.

«Нет», «принять»

Согласно стенограмме заседания Президиума Верховного Совета СССР, состоявшегося в Кремле 19 февраля 1954 года, когда и был принят знаменитый указ, на какие-либо обсуждения не было и намека.

«Сегодня мы должны обсудить один вопрос — о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, — сказал Ворошилов, открывая заседание. — Другие какие-либо предложения имеются?».

Члены Президиума: «Нет», «принять»

Видимость интереса к происходящему продемонстрировали только руководители РСФСР и Украины.

«Крымская область, как известно, занимает весь Крымский полуостров и территориально примыкает к Украинской Республике, являясь как бы естественным продолжением южных степей Украины. Экономика Крымской области тесно связана с экономикой Украинской ССР. По географическим и экономическим соображениям передача Крымской области в состав братской Украинской республики является целесообразной и отвечает общим интересам Советского государства», — с такой речью выступил председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Михаил Тарасов.

«Президиум Верховного Совета УССР выражает свою сердечную благодарность великому русскому братскому народу за тот исключительно замечательный акт братской помощи, о котором идет речь на сегодняшнем заседании, — сказал в ответном реверансе Коротченко. — Позвольте мне заверить вас, что со стороны украинского правительства будет уделено должное внимание дальнейшему развитию народного хозяйства Крыма и повышению материального и культурного благосостояния трудящихся Крымской области».

«Только в нашей стране такое возможно»

Далее Ворошилов предоставил слово председателю ВЦСПС Николаю Швернику.

«В народном хозяйстве СССР Крымская область играет значительную роль как район черной металлургии, виноградарства, виноделия, консервной и рыбной промышленности, животноводства, как край, возделывающий высококачественную пшеницу, — напомнил тот. — Крымская область граничит с территорией Украинской ССР».

Этот факт обусловил развитие общих культурных и хозяйственных связей Крымской области и Советской Украины.

«Все это в известной степени обуславливает передачу Крыма УССР. Несомненно, что этот важный исторический акт будет служить делу дальнейшего непрерывного экономического и хозяйственного развития Крымской области в составе Украинской ССР. Следует указать тот факт, что Крым является здравницей мирового значения. В его многочисленных санаториях и домах отдыха лечится и отдыхает огромное количество трудящихся.

Следующими ораторами стали председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Шараф Рашидов и председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР Отто Куусинен, заявивший:

Только в нашей стране возможно, чтобы такой великий народ, как русский, без всяких колебаний великодушно передал другому братскому народу одну из своих областей.

«Только в нашей стране возможно, когда такие важнейшие вопросы, как территориальное перемещение отдельных областей в состав той или иной республики, разрешаются без всяких затруднений, с полной согласованностью, руководствуясь исключительно соображениями целесообразности, экономического и культурного развития, руководствуясь общими интересами советского государства и интересами дальнейшего укрепления дружбы и доверия между народами», — добавил он.

«Крымская область по своему историческому развитию, по своему территориальному и экономическому положению имеет важное значение для всего Советского государства. И в далеком и в недалеком прошлом враги неоднократно пытались отнять у России Крымский полуостров, использовать его для грабежа и разорения русских и украинских земель, создать там базу для нападения на Россию и Украину».

«Но русский и украинский народы в совместной борьбе не раз жестоко били наглых захватчиков и выбрасывали их вон из пределов Украины и Крыма».

«Украина и Крым тесно связаны общностью экономических интересов, — об этом здесь уже было красноречиво сказано как докладчиками, так и выступающими товарищами. Культурные связи между Крымом и Украиной особенно возросли и углубились. Передача Крымской области в состав Украинской ССР несомненно еще больше укрепит эти традиционные связи», — подытожил Ворошилов.

Постановление Президиума о передаче Крыма было принято единогласно. Заметим при этом, что несколько делегатов на заседание не прибыли. 26 апреля указ был утвержден законом СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» и ст. 1 Закона «Об утверждении указов Президиума Верховного Совета СССР».

Никакого ажиотажа среди населения произошедшее не вызвало. Народ и в России, и на Украине принял известие о перемене статуса Крыма на удивление буднично.

Путин: «Севастополь Украине не отдавали»

Кстати, Владимир Путин считает эпопею с Крымской областью 65-летней давности не легитимной. Севастополь же, по его словам, и вовсе в юридическом плане всегда оставался в составе России. Своими мыслями на данный счет президент поделился на встрече с московским мэром Сергеем Собяниным в октябре прошлого года.

Как подчеркнул глава государства, по закону решение должны были утверждать Верховные Советы двух республик и высший орган законодательной власти страны — Верховный Совет СССР, однако решение приняли президиумы указанных парламентов.

Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Он был городом центрального подчинения. Владимир Путин

Очевидно, в своих рассуждениях президент опирался на указ Верховного Совета РСФСР «О выделении города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр» от 29 октября 1948 года. Согласно документу, на котором строится официальная позиция России, отныне главная военно-морская база Черноморского флота относилась к категории городов республиканского подчинения с собственным бюджетом. Среди прочего, данная мера объяснялась необходимостью проведения ускоренного восстановления города, сильно пострадавшего во время Второй мировой войны. Это фиксировалось в отдельном постановлении. Средства направлялись из Минфина и других учреждений РСФСР.