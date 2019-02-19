СМИ назвали возможные темы послания Путина Федеральному собранию

Источник телеканала, близкий к Кремлю, подтвердил, что эти темы могут прозвучать в послании Путина 20 февраля. Позитивными темами для обращения может стать также Арктика, национальные проекты и волонтерство.

Собеседники телеканала напомнили, что в 2018 г. значительная часть выступления президента была посвящена российским вооружениям, в этом году эта тематика уйдет на второй план.

Оглашение послания президента парламенту изначально планировалось на середину марта, рассказали «Ведомостям» четыре источника. По их данным, мероприятие планировали приурочить к пятилетию присоединения Крыма, но затем перенесли. Объяснить перенос даты послания собеседники «Ведомостей» затруднились. По их мнению, соответствующее решение может быть связано с желанием остановить падение рейтингов Путина. «Возможно, уже есть понимание по введению [новых антироссийских] санкций. Может быть и нежелание того, чтобы послание было слишком близко к выборам президента Украины 31 марта», — рассуждал один из них.