Не попавшие в Китай российские ЗРК стали поводом для санкций

Источник: РИА "Новости"

Агентство направило запрос в Госдепартамент США с вопросом о том, знало ли американское руководство, что предназначавшиеся для поставки Пекину зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) были повреждены по пути и уничтожены. В ведомстве заявили, что американской стороне нечего добавить к сказанному ранее по поводу введения ограничительных мер.

18 февраля генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что поставка ЗРК не состоялась, так как по дороге судно, которое везло груз, попало в шторм, а Китай был вынужден уничтожить системы. Он также отметил, что в настоящее время производится замена уничтоженным ракетам.

20 сентября США ввели санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Американская сторона пошла на такие меры из-за покупки Китаем российских истребителей Cу-35 и комплексов ПВО С-400.

Отмечалось, что конечной целью санкций является Россия, однако «Вашингтон ясно дал понять третьим странам, что приобретение таких систем, как С-400, является одним из ключевых вопросов, вызывающих у США обеспокоенность, и это может иметь потенциальные последствия».

КНР стала первым иностранным покупателем С-400 «Триумф». Всего Китай должен получить два полковых комплекта С-400, первый из которых стране передали в мае 2018 года.