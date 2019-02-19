Не попавшие в Китай российские ЗРК стали поводом для санкций
Поводом для введенных в сентябре американских санкций против Китая стали российские комплексы ПВО С-400, которые в Китай так и не попали. Об этом пишет РБК.
Поводом для введенных в сентябре американских санкций против Китая стали российские комплексы ПВО С-400, которые в Китай так и не попали. Об этом пишет РБК.
Агентство направило запрос в Госдепартамент США с вопросом о том, знало ли американское руководство, что предназначавшиеся для поставки Пекину
18 февраля генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что поставка ЗРК не состоялась, так как по дороге судно, которое везло груз, попало в шторм, а Китай был вынужден уничтожить системы. Он также отметил, что в настоящее время производится замена уничтоженным ракетам.
20 сентября США ввели санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Американская сторона пошла на такие меры
Отмечалось, что конечной целью санкций является Россия, однако «Вашингтон ясно дал понять третьим странам, что приобретение таких систем, как С-400, является одним из ключевых вопросов, вызывающих у США обеспокоенность, и это может иметь потенциальные последствия».
КНР стала первым иностранным покупателем С-400 «Триумф». Всего Китай должен получить два полковых комплекта С-400, первый из которых стране передали в мае 2018 года.