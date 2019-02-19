В Госдуме проверят публикацию о запрете покупать машины без места парковки

Ранее интернет-издание ura.ru сообщило, что в Госдуме обсуждается идея о запрете приобретать машины россиянам, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места. Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев опроверг эту информацию, назвав ее ничем не подкрепленным фейком.

«Коллеги, если вы не возражаете, мы поручим комитетам по информационной политике, по безопасности и противодействию коррупции разобраться в этом вопросе: изучить, кто является учредителем данного СМИ, нам этот вопрос доложить. Пригласите (представителей СМИ) на заседание комитета. Почему распространяются данные фейки, кто за ними стоит, какой источник информации?» — сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.

«Если нет законодательной инициативы, если данный вопрос не обсуждался в Государственной Думе, почему придумывают и дальше вбрасывают это в повестку. Мы говорим об ответственности, с себя ее не снимаем, но эта ответственность должна быть у СМИ, потому что вся информация, которую они публикуют, должна быть проверена, и наши граждане не должны подвергаться стрессам, которые носят надуманный характер. Мы должны сделать все, чтобы защитить правдивость, объективность, открытость, но при этом никому не позволительно придумывать то, чего нет. Это ложь, клевета, а эти действия наказываются по закону», — сказал Володин.