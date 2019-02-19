О чем говорили президенты РФ в посланиях Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступит с очередным посланием Федеральному собранию РФ 20 февраля.
Президент России Владимир Путин выступит с очередным посланием Федеральному собранию РФ 20 февраля.
Главной темой первого послания Владимира Путина Федеральному собранию 8 июля стало усиление «вертикали власти». Президент в качестве основных проблем российского общества указал на критическую демографическую ситуацию, отставание отечественной экономики от передовых стран Запада, неразвитость гражданского общества.
Основу послания 3 апреля составила
В речи 18 апреля Владимир Путин вновь поставил вопрос о необходимости проведения административной реформы и разграничения сфер ответственности между центром и регионами. В числе приоритетов глава государства назвал проведение военной реформы, включая переход к профессиональной армии. После завершения «военной стадии» спецоперации в Чечне президент призвал вернуть республику в «правовое пространство России».
16 мая выступление было посвящено проблемам безопасности и повышению качества жизни россиян. Впервые была поставлена задача удвоения ВВП страны за ближайшие 10 лет и достижения полной конвертируемости рубля.
Президент заявил о необходимости комплектования армии на профессиональной основе и сокращения срока службы по призыву до одного года. Во внешней политике глава государства призвал уделить особое внимание контактам с «Большой восьмеркой» и борьбе с терроризмом.
В послании 26 мая Владимир Путин приоритетной целью назвал обеспечение доступности жилья. Сроки по удвоению ВВП, поставленные годом ранее, были конкретизированы. Президент дал указание добиться этого уже к 2010 году. В послании также шла речь о необходимости снижения инфляции до 3% в год.
25 апреля президент заявил, что на смену «политике стабилизации… должна прийти политика, устремленная в будущее». Среди основных экономических задач, поставленных Владимиром Путиным: отмена налога на имущество, упрощение порядка оформления недвижимости и налоговая амнистия. В целях развития гражданского общества было предложено обеспечить информационную открытость госорганов, ввести институт парламентских расследований, а также изменить порядок выдвижения кандидатов на посты руководителей субъектов РФ (от победившей на выборах в регионе партии).
10 мая Владимир Путин назвал демографию самой острой проблемой России и предложил ряд мер для ее решения: снижение смертности, проведение эффективной миграционной политики и повышение рождаемости, в частности, введение материнского капитала в размере 250 тыс. руб.
26 апреля в своем послании Владимир Путин, в частности, поставил задачу провести пенсионную реформу на принципах софинансирования и повысить среднюю пенсию без увеличения пенсионного возраста. Президент также выступил с инициативой о новом принципе формирования Совета Федерации, с учетом «ценза оседлости» (10 лет проживания в соответствующем регионе). Особое внимание он уделил теме патриотизма и статусу русского языка. В сфере внешней политики Владимир Путин предложил ввести мораторий на исполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе.
5 ноября к Федеральному собранию впервые обратился президент РФ Дмитрий Медведев. Глава государства подчеркнул, что «нужно радикально реформировать политическую и экономическую системы», приоритетом было объявлено «производство знаний, новых технологий и передовой культуры».
Послание Дмитрия Медведева 12 ноября базировалось на его программной статье «Россия, вперед!», опубликованной в сентябре того же года. Основной темой послания стала «всесторонняя модернизация» экономики, «основанная на ценностях и институтах демократии». Дмитрий Медведев заявил о необходимости переориентации экономики с сырьевого направления на использование новейших технологий. В частности, президент РФ предложил создать российский аналог «Силиконовой долины».
В послании 30 ноября основной темой вновь стала модернизация экономики. Дмитрий Медведев призвал местные власти отказаться от непрофильных активов, выступил с инициативой превратить Москву в «крупный международный финансовый центр». Главной задачей государства президент назвал поддержку семей и разработку эффективной госполитики в области детства.
В послании 22 декабря Дмитрий Медведев выдвинул ряд политических инициатив. В частности, президент РФ заявил о необходимости вернуть прямые выборы глав регионов, упростить порядок регистрации партий. В рамках борьбы с коррупцией Дмитрий Медведев предложил перейти к федеральной контрактной системе в сфере госзакупок, а также ввести жесткий контроль за расходами лиц, занимающих государственные должности.
12 декабря Владимир Путин огласил свое первое после переизбрания на пост главы государства послание Федеральному собранию.
Среди основных тем послания: демография, «кадровое развитие», обеспечение граждан РФ жильем, повышение оплаты труда, улучшение качества образования, борьба с незаконной миграцией. Глава государства заявил о необходимости введения запрета чиновникам владеть счетами за рубежом.
В своей речи 12 декабря Владимир Путин подтвердил курс на противодействие оттоку капитала из страны. Президент подчеркнул необходимость развития системы местного самоуправления, уделил внимание проблемам в области реформирования сферы образования, упорядочиванию миграционных потоков, защите традиционных ценностей.
4 декабря Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией «историческим моментом», а западные санкции, введенные против России, расценил как повод, «чтобы сдержать растущие возможности РФ». В сфере экономики глава государства предложил в течение четырех лет не менять действующую налоговую систему, а также провести полную амнистию капитала, размещенного в офшорах, при условии его возвращения в Россию.
Владимир Путин начал свою речь 3 декабря с объявления минуты молчания в память о жертвах террора и о российских военнослужащих, погибших в Сирии. Президент РФ заявил о нарастании в мире угрозы терроризма и необходимости создания под эгидой ООН единого международного антитеррористического фронта. Помимо этого, глава государства указал, что страна должна быть готова к длительному периоду низких цен на энергоносители и должна использовать открывшиеся возможности для изменения структуры национальной экономики.
В выступлении 1 декабря Владимир Путин говорил об «умножении человеческого капитала как главного богатства России».
Также глава государства коснулся вопросов налогового реформирования, борьбы с коррупцией.
1 марта послание президента РФ Владимира Путина было посвящено двум большим темам. В первой части своего выступления глава государства говорил о стратегических задачах развития страны. В частности, он заявил, что к 2025 году в России ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза. Кроме того, президент рассказал о новейших вооружениях, способных обеспечить российский суверенитет. В их числе Владимир Путин назвал межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Кинжал», крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой и другие последние разработки отечественного ВПК.