О чем говорили президенты РФ в посланиях Федеральному собранию

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ТАСС-ДОСЬЕ. 20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин выступит с очередным посланием Федеральному собранию РФ. Послание главы государства — ежегодное публичное обращение к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Обращение президента с ежегодным посланием предусмотрено пунктом «е» статьи 84 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года. Всего с 2000 года Владимир Путин выступал с подобными обращениями 14 раз, Дмитрий Медведев на посту главы государства (2008−2012) — четыре раза. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ сделала подборку основных тезисов посланий российских президентов, начиная с 2000 года.

2000 год

Главной темой первого послания Владимира Путина Федеральному собранию 8 июля стало усиление «вертикали власти». Президент в качестве основных проблем российского общества указал на критическую демографическую ситуацию, отставание отечественной экономики от передовых стран Запада, неразвитость гражданского общества.

2001 год

Основу послания 3 апреля составила социально-экономическая тематика. Владимир Путин поставил задачи «навести порядок» в межбюджетных отношениях центра и регионов, провести судебную реформу и усовершенствовать работу правоохранительных органов, подготовить административную реформу, модернизировать пенсионное и трудовое законодательство.

2002 год

В речи 18 апреля Владимир Путин вновь поставил вопрос о необходимости проведения административной реформы и разграничения сфер ответственности между центром и регионами. В числе приоритетов глава государства назвал проведение военной реформы, включая переход к профессиональной армии. После завершения «военной стадии» спецоперации в Чечне президент призвал вернуть республику в «правовое пространство России».

2003 год

16 мая выступление было посвящено проблемам безопасности и повышению качества жизни россиян. Впервые была поставлена задача удвоения ВВП страны за ближайшие 10 лет и достижения полной конвертируемости рубля.

Главной целью Владимир Путин назвал борьбу с бедностью.

Президент заявил о необходимости комплектования армии на профессиональной основе и сокращения срока службы по призыву до одного года. Во внешней политике глава государства призвал уделить особое внимание контактам с «Большой восьмеркой» и борьбе с терроризмом.

2004 год

В послании 26 мая Владимир Путин приоритетной целью назвал обеспечение доступности жилья. Сроки по удвоению ВВП, поставленные годом ранее, были конкретизированы. Президент дал указание добиться этого уже к 2010 году. В послании также шла речь о необходимости снижения инфляции до 3% в год.

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2005 год

25 апреля президент заявил, что на смену «политике стабилизации… должна прийти политика, устремленная в будущее». Среди основных экономических задач, поставленных Владимиром Путиным: отмена налога на имущество, упрощение порядка оформления недвижимости и налоговая амнистия. В целях развития гражданского общества было предложено обеспечить информационную открытость госорганов, ввести институт парламентских расследований, а также изменить порядок выдвижения кандидатов на посты руководителей субъектов РФ (от победившей на выборах в регионе партии).

2006 год

10 мая Владимир Путин назвал демографию самой острой проблемой России и предложил ряд мер для ее решения: снижение смертности, проведение эффективной миграционной политики и повышение рождаемости, в частности, введение материнского капитала в размере 250 тыс. руб.

2007 год

26 апреля в своем послании Владимир Путин, в частности, поставил задачу провести пенсионную реформу на принципах софинансирования и повысить среднюю пенсию без увеличения пенсионного возраста. Президент также выступил с инициативой о новом принципе формирования Совета Федерации, с учетом «ценза оседлости» (10 лет проживания в соответствующем регионе). Особое внимание он уделил теме патриотизма и статусу русского языка. В сфере внешней политики Владимир Путин предложил ввести мораторий на исполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе.

2008 год

5 ноября к Федеральному собранию впервые обратился президент РФ Дмитрий Медведев. Глава государства подчеркнул, что «нужно радикально реформировать политическую и экономическую системы», приоритетом было объявлено «производство знаний, новых технологий и передовой культуры».

Важнейшей политической инициативой стало увеличение срока полномочий президента и Госдумы до шести и пяти лет соответственно.

2009 год

Послание Дмитрия Медведева 12 ноября базировалось на его программной статье «Россия, вперед!», опубликованной в сентябре того же года. Основной темой послания стала «всесторонняя модернизация» экономики, «основанная на ценностях и институтах демократии». Дмитрий Медведев заявил о необходимости переориентации экономики с сырьевого направления на использование новейших технологий. В частности, президент РФ предложил создать российский аналог «Силиконовой долины».

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2010 год

В послании 30 ноября основной темой вновь стала модернизация экономики. Дмитрий Медведев призвал местные власти отказаться от непрофильных активов, выступил с инициативой превратить Москву в «крупный международный финансовый центр». Главной задачей государства президент назвал поддержку семей и разработку эффективной госполитики в области детства.

2011 год

В послании 22 декабря Дмитрий Медведев выдвинул ряд политических инициатив. В частности, президент РФ заявил о необходимости вернуть прямые выборы глав регионов, упростить порядок регистрации партий. В рамках борьбы с коррупцией Дмитрий Медведев предложил перейти к федеральной контрактной системе в сфере госзакупок, а также ввести жесткий контроль за расходами лиц, занимающих государственные должности.

2012 год

12 декабря Владимир Путин огласил свое первое после переизбрания на пост главы государства послание Федеральному собранию.

Главная цель, поставленная президентом, — «сохранение своей национальной и духовной идентичности».

Среди основных тем послания: демография, «кадровое развитие», обеспечение граждан РФ жильем, повышение оплаты труда, улучшение качества образования, борьба с незаконной миграцией. Глава государства заявил о необходимости введения запрета чиновникам владеть счетами за рубежом.

2013 год

В своей речи 12 декабря Владимир Путин подтвердил курс на противодействие оттоку капитала из страны. Президент подчеркнул необходимость развития системы местного самоуправления, уделил внимание проблемам в области реформирования сферы образования, упорядочиванию миграционных потоков, защите традиционных ценностей.

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2014 год

4 декабря Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией «историческим моментом», а западные санкции, введенные против России, расценил как повод, «чтобы сдержать растущие возможности РФ». В сфере экономики глава государства предложил в течение четырех лет не менять действующую налоговую систему, а также провести полную амнистию капитала, размещенного в офшорах, при условии его возвращения в Россию.

2015 год

Владимир Путин начал свою речь 3 декабря с объявления минуты молчания в память о жертвах террора и о российских военнослужащих, погибших в Сирии. Президент РФ заявил о нарастании в мире угрозы терроризма и необходимости создания под эгидой ООН единого международного антитеррористического фронта. Помимо этого, глава государства указал, что страна должна быть готова к длительному периоду низких цен на энергоносители и должна использовать открывшиеся возможности для изменения структуры национальной экономики.

2016 год

В выступлении 1 декабря Владимир Путин говорил об «умножении человеческого капитала как главного богатства России».

Значительная часть его речи была посвящена социальным вопросам: образованию, медицине, необходимости привлечения НКО для решения конкретных социальных задач.

Также глава государства коснулся вопросов налогового реформирования, борьбы с коррупцией.

2018 год