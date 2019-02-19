Польша начала строить канал через Балтийскую косу

Источник: Urząd Morski w Gdyni

Длина канала составит чуть более километра, предполагаемая глубина — 5 метров. Это позволит судам длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России. Сейчас попасть в Калининградский залив можно лишь через российский порт Балтийск (главная военно-морская база Балтфлота), что весьма проблематично из-за сложных и длительных процедур.

Стоимость проекта составляет около 880 млн злотых (более $200 млн). Окончание работ и сдача канала в эксплуатацию запланированы на 2022 год.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WYtxZQhBaL8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.