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13:07 (мск), источник: Интерфакс

Польша начала строить канал через Балтийскую косу

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — Власти Польши во вторник официально объявили о начале строительства канала через Вислинскую (Балтийскую) косу, который соединит Балтийское море с Калининградским заливом, сообщает Радио Польши.

Источник: Urząd Morski w Gdyni

Длина канала составит чуть более километра, предполагаемая глубина — 5 метров. Это позволит судам длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России. Сейчас попасть в Калининградский залив можно лишь через российский порт Балтийск (главная военно-морская база Балтфлота), что весьма проблематично из-за сложных и длительных процедур.

Стоимость проекта составляет около 880 млн злотых (более $200 млн). Окончание работ и сдача канала в эксплуатацию запланированы на 2022 год.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Евросоюзе ранее высказывались опасения, что канал будет негативно влиять на экологическую ситуацию в регионе. Осенью 2018 года министерство природы РФ также выражало серьезную обеспокоенность планами польских властей по строительству канала, однако реакции на это не последовало.

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