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14:24 (мск), источник: Ведомости

Госдума сама займется проверкой СМИ на фейкньюс

Депутаты решили не дожидаться принятия закона о крупных штрафах за недостоверную информацию.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить издание Ura.ru после публикации о том, что в парламенте якобы обсуждается запрет на продажу автомобилей людям, не имеющим места для парковки, сообщает ТАСС. Проверка поручена двум комитетам — по информационной политике, а также по безопасности и противодействию коррупции. Они должны «разобраться в этом вопросе, изучить, кто является учредителем данного средства массовой информации» и доложить об этом коллегам, подчеркнул спикер. Он также призвал пригласить представителей Ura.ru в Госдуму и спросить, «почему распространяются данные фейки, кто за ними стоит, какой источник информации». «Мы говорим об ответственности», — отметил Володин.

Володин также отметил, что ответственность за публикацию фейков может быть распространена на собственников СМИ:

Нам необходимо все сделать для того, чтобы общество защитить от недостоверной информации и возложить ответственность за распространение фейкньюс на те издания, должностные лица, может быть, и на собственников (о чем мы поговорим) тех изданий, которые распространяют недостоверную информацию.
Вячеслав Володин
Спикер Госдумы
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Каждое высказывание спикера Госдумы «тщательно юридически проработано и в ближайшее время мы получим все необходимые разъяснения и комментарии от автора указанной инициативы», заявил «Интерфаксу» председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству в Совете Федерации Андрей Клишас (он — один из инициаторов законопроекта, предполагающего наказание за распространение фейкньюс). «Как только инициатива Володина будет сформулирована, мы обязательно внимательно ее рассмотрим и дадим заключение комитета», — подчеркнул он.

Председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин пообещал прокомментировать поручение Володина во второй половине дня. «Ждем текст официального поручения Государственной думы», — сказал он.

Ura.ru со ссылкой на источник в парламенте 16 февраля написало, что в Госдуме обсуждается инициатива, по которой россиянам могут запретить приобретать машины, если у них нет в аренде или в собственности гаража или парковочного места. Неназванный собеседник издания утверждал, что инициатива поступила из регионов: во многих городах, по его словам, дворы «превратились в паркинги, автомобили стоят повсюду — даже между качелями и песочницами, где играют дети».

Издание также цитировало члена думского комитета по транспорту и строительству Александра Старовойтова, который «подтвердил наличие проблемы и необходимость ее решения». Об обсуждении соответствующей инициативы Старовойтов, как следует из его цитаты, не упоминал.
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Представители Ura.ru готовы к сотрудничеству с депутатами, в частности готовы приехать на любые встречи и ответить на все необходимые вопросы, сказал «Ведомостям» шеф-редактор издания Иван Некрасов. «Хотим обратить внимание, что мы не писали о том, что такие поправки разрабатываются сейчас в Госдуме, но такие предложения от регионов действительно поступают в Госдуму и этот вопрос обсуждался депутатами, недавно об этом также написала “Российская газета”», — отметил он.

В середине декабря сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект о наказании за публикацию фейковых новостей.

За распространение недостоверной информации, угрожающей жизни и здоровью людей или общественному порядку, они предложили штрафовать в соответствии с Кодексом об административных правонарушений (КоАП): граждан на 3000−5000 руб., должностных лиц — на 30 000−50 000 руб., юрлиц — на сумму от 400 000 до 1 млн руб.

По законопроекту, для борьбы с недостоверной информацией будет применяться тот же механизм, что действует сейчас в отношении призывов к массовым беспорядкам или экстремизму. Он предполагает, что Генпрокуратура сможет блокировать такие материалы в досудебном порядке, а Роскомнадзор — выносить предупреждения за злоупотребление свободой массовой информации, причем если вынесено два предупреждения за год, то издание может быть лишено статуса СМИ. Законопроект уже прошел первое чтение в нижней палате парламента.

Кирилл Буланов, Екатерина Брызгалова

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