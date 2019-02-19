Активист бразильского профсоюза призвал перенимать опыт конкурса «Лидеры России»

Источник: РИА "Новости"

«Этот проект служит для поиска новых кадров и идей, в том числе и среди иностранцев, чтобы создать пул кадров для всех уровней управления», — отметил он.

«Несмотря на то, что проект довольно-таки новый уже больше 80 россиян получили свои назначения: четверо работают в федеральных правительственных министерствах, двое стали губернаторами, среди победителей распределили и другие высокие посты в государственных компаниях и бизнесе», — написал в фейсбуке профсоюзный активист.

«За это время свои силы попробовали более 400.000 желающих со всего мира, и победители были выбраны исходя из объективной оценки способностей каждого, а не по наличию связей, как обычно происходит у нас. Это проект — доказательство того, что государство может внести свой вклад в личное развитие граждан, вопреки всему, что некоторые говорят здесь, в Бразилии», — отметил Домингеш.

«Было бы неплохо иметь такие программы в нашей стране, округах и городах, не так ли?», — задался он вопросом на своей странице в фейсбуке.