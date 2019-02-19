Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию о стратегическом курсе страны на членство в ЕС и НАТО.
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию о стратегическом курсе страны на членство в ЕС и НАТО.
Порошенко поставил подпись под законом на трибуне Верховной Рады во вторник на внеочередном заседании парламента.
Перед подписанием президент пригласил присоединиться к нему у трибуны спикера парламента Андрея Парубия и
«Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 года — подать заявку на членство в Евросоюзе и получить план действий по членству в НАТО. Это наше общее задание», — сказал Порошенко.
7 февраля Верховная Рада утвердила в целом изменения в Конституцию, касающиеся курса на членство Украины в ЕС и НАТО.
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