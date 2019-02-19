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15:47 (мск), источник: Интерфакс

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию о стратегическом курсе страны на членство в ЕС и НАТО.

Источник: Reuters

Порошенко поставил подпись под законом на трибуне Верховной Рады во вторник на внеочередном заседании парламента.

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Перед подписанием президент пригласил присоединиться к нему у трибуны спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана для подтверждения единства различных ветвей украинской власти. После этого Порошенко подписал закон.

«Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 года — подать заявку на членство в Евросоюзе и получить план действий по членству в НАТО. Это наше общее задание», — сказал Порошенко.

7 февраля Верховная Рада утвердила в целом изменения в Конституцию, касающиеся курса на членство Украины в ЕС и НАТО.

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