Кудрин сказал об отсутствии у России иммунитета к санкциям
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин не считает, что у российской экономики выработался иммунитет к санкциям.
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин не считает, что у российской экономики выработался иммунитет к санкциям.
«Я неоднократно говорил, что Россия
«Мы не можем сегодня говорить, что мы обнулили это влияние, нет, оно не нулевое, оно отрицательное», — добавил Кудрин.
По его словам, «мы не добираем и инвестиций, и экономический рост». «И те задачи, которые мы перед собой ставим в части повышения темпов роста выше среднемировых, сложнее намного достигать», — добавил глава СП РФ.
Вместе с тем он признал, что «те санкции, которые уже введены, они как бы экономикой поглощены». «Действительно, к этому наши предприниматели приспособились, да, они в
Поэтому, действительно, адаптировались к прошлым санкциям, но, к сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность новой адаптации. И они могут быть жестче,
чем-то,что есть сейчас.
«В силу нашей вовлеченности в мировую торговлю и связи, и большой импорт технологий в Россию, в некоторых отраслях доходящий до 70−80% в наших производственных отраслях, мы чувствительны к любым санкциям извне, и они могут быть жёсткими», — подчеркнул он.
Ранее группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом», а также за связанные с украинским кризисом события.
Они предложили ввести санкции против «российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах». Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские