Кудрин сказал об отсутствии у России иммунитета к санкциям

Источник: РИА "Новости"

«Я неоднократно говорил, что Россия всё-таки теряет от санкций, и она продолжает терять. К сожалению, в прошлом году санкции на компании холдинга Дерипаски и Вексельберга существенное влияние оказали не только на рынок, но и на настроение, прежде всего, инвесторов. В этом смысле это влияние есть, оно, скажем, не такое острое, не такое жесткое и шоковое, но оно существует», — заявил он журналистам.

«Мы не можем сегодня говорить, что мы обнулили это влияние, нет, оно не нулевое, оно отрицательное», — добавил Кудрин.

По его словам, «мы не добираем и инвестиций, и экономический рост». «И те задачи, которые мы перед собой ставим в части повышения темпов роста выше среднемировых, сложнее намного достигать», — добавил глава СП РФ.

Вместе с тем он признал, что «те санкции, которые уже введены, они как бы экономикой поглощены». «Действительно, к этому наши предприниматели приспособились, да, они в чем-то стали ограничены, но они как-то другие пути ищут. Предпринимательство — оно тем и отличается, что ищет свои новые пути решения», — отметил Кудрин.

Поэтому, действительно, адаптировались к прошлым санкциям, но, к сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность новой адаптации. И они могут быть жестче, чем-то, что есть сейчас. Алексей Кудрин председатель Счётной палаты

«В силу нашей вовлеченности в мировую торговлю и связи, и большой импорт технологий в Россию, в некоторых отраслях доходящий до 70−80% в наших производственных отраслях, мы чувствительны к любым санкциям извне, и они могут быть жёсткими», — подчеркнул он.

Ранее группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом», а также за связанные с украинским кризисом события.