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19 февраля, источник: ТАСС

Юнкер: Брюссель готов дать Лондону отсрочку для Brexit, но это создаст проблемы

БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Евросоюз готов дать Великобритании отсрочку для Brexit, но это может создать юридические проблемы, в частности вокруг выборов в Европарламент в мае. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на круглом столе в Штутгарте (Германия) в преддверии намеченных на среду переговоров с премьером Соединенного Королевства Терезой Мэй.

Источник: Reuters

Юнкер, чье выступление транслировала пресс-служба Еврокомиссии, также заявил, что в ситуации вокруг Brexit сейчас «стороны теряют время».

«Если Великобритания рассчитывает получить отсрочку, никто не будет стоять на ее пути. Но если отсрочка затянется, то британцам придется голосовать на выборах в Европарламент в мае», — предупредил Юнкер.

Такая ситуация может сложиться, поскольку до момента выхода Соединенное Королевство остается полноправным членом ЕС, то есть его подданные имеют право принимать участие в европейских выборах.

Такие выборы создадут серьезные юридические проблемы, поскольку отданные британцами голоса за евродепутатов, которым придется в скором времени сложить свои полномочия, придется засчитать при определении победившей политической фракции в Европарламенте, которая получит право назначить главу Еврокомиссии следующего состава.

О том, что Юнкер проведет в среду в Брюсселе внеплановые переговоры с Мэй по ситуации вокруг Brexit, сообщил ранее во вторник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. «После последней встречи переговорщиков главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что ЕС не намерен пересматривать согласованные условия соглашения по Brexit, включая ограничения сроков действия предохранительного механизма для обеспечения прозрачности ирландской границы», — отметил он.

По словам Схинаса, переговорщики ЕС и Великобритании снова встретятся до конца недели, «чтобы изучить, есть ли какие-либо возможности для сближения позиций».

В то же время Еврокомиссия ежедневно сообщает о новых мерах, которые она предпринимает в рамках подготовки различных секторов экономики к выходу Великобритании из ЕС без соглашения.

В середине января депутаты Палаты общин британского парламента проголосовали против проекта соглашения с ЕС об условиях Brexit. Парламентарии высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года. Чтобы вступить в силу, сделка по Brexit должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

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