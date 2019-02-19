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19 февраля, источник: Lenta.Ru

Мать Скрипаля попросила признать сына и внучку пропавшими без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери, пропавшими без вести. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщила ТАСС племянница Скрипаля Виктория.

«По почте отправлены заявления от имени [матери Скрипаля] Елены Яковлевны с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии [в Москве]», — пояснила она.

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Виктория Скрипаль полагает, что ее дядя уже скончался

Ранее в феврале Виктория утверждала, что дяди «давно нет в живых», передает РИА Новости. В январе «Известия» сообщали, что она в последний раз разговаривала с Юлией по телефону летом 2018 года. С тех пор с двоюродной сестрой больше связаться не удалось. В беседе с изданием племянница Скрипаля заявила, что намерена заставить силовиков расследовать ее похищение, поэтому и добивается признания сестры пропавшей без вести.

Виктория живет в Ярославле с 90-летней Еленой Яковлевной. Женщины собирались подать документы на британскую визу, но пенсионерка отказалась от поездки по состоянию здоровья. Лондон несколько раз уже отказывал им в визе.

Скрипаль, в отличие от Юлии, после покушения не появлялся на публике. Это дало основания подозревать, что он скончался, однако лондонская полиция опровергает эти слухи, пишет Daily Mail.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ, органа российской военной разведки. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

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