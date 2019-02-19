Мать Скрипаля попросила признать сына и внучку пропавшими без вести

«По почте отправлены заявления от имени [матери Скрипаля] Елены Яковлевны с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии [в Москве]», — пояснила она.

Ранее в феврале Виктория утверждала, что дяди «давно нет в живых», передает РИА Новости. В январе «Известия» сообщали, что она в последний раз разговаривала с Юлией по телефону летом 2018 года. С тех пор с двоюродной сестрой больше связаться не удалось. В беседе с изданием племянница Скрипаля заявила, что намерена заставить силовиков расследовать ее похищение, поэтому и добивается признания сестры пропавшей без вести.

Виктория живет в Ярославле с 90-летней Еленой Яковлевной. Женщины собирались подать документы на британскую визу, но пенсионерка отказалась от поездки по состоянию здоровья. Лондон несколько раз уже отказывал им в визе.

Скрипаль, в отличие от Юлии, после покушения не появлялся на публике. Это дало основания подозревать, что он скончался, однако лондонская полиция опровергает эти слухи, пишет Daily Mail.