Вице-премьер Италии назвал Мадуро преступником

Источник: РИА Новости

«Как итальянец и как отец, который имел возможность познакомиться со многими венесуэльцами и итальянцами, бежавшими из Венесуэлы в Италию, я надеюсь, что этот преступник уйдет как можно скорее, потому что речь идет именно о преступнике», — сказал Салвини, комментируя журналистам последние заявления президента США Дональда Трампа.

Лидер правящей партии «Лига» уточнил, что вооруженное вторжение в Венесуэлу является «последней вещью, в которой есть необходимость».

Ранее Трамп, выступая в Майами, призвал чиновников и военных Венесуэлы отказаться от поддержки Мадуро и принять предложение спикера парламента Хуана Гуаидо об амнистии, иначе они «потеряют все».

Видео Дональд Трамп угрожает военным Венесуэлы

Он подчеркнул, что военные Венесуэлы «не должны следовать приказам Мадуро мешать доставке гуманитарной помощи», а также не имеют права угрожать применить силу против «мирных протестующих, оппозиционных лидеров, членов Национальной ассамблеи, президента Гуаидо и его семьи».

Салвини, как и другие руководители «Лиги», неоднократно подвергал резкой критике власти Венесуэлы, прежде всего Мадуро, и призывал поддержать спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, объявившего себя главой государства. На прошлой неделе в ходе встречи в Риме с делегацией венесуэльской оппозиции Салвини выразил «полную поддержку конституционного процесса на пути к скорейшему проведению свободных выборов».