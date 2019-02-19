Вице-премьер Италии назвал Мадуро преступником
РИМ, 19 фев — РИА Новости, Сергей Старцев.
РИМ, 19 фев — РИА Новости, Сергей Старцев.
«Как итальянец и как отец, который имел возможность познакомиться со многими венесуэльцами и итальянцами, бежавшими из Венесуэлы в Италию, я надеюсь, что этот преступник уйдет как можно скорее, потому что речь идет именно о преступнике», — сказал Салвини, комментируя журналистам последние заявления президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп, выступая в Майами, призвал чиновников и военных Венесуэлы отказаться от поддержки Мадуро и принять предложение спикера парламента Хуана Гуаидо об амнистии, иначе они «потеряют все».
Он подчеркнул, что военные Венесуэлы «не должны следовать приказам Мадуро мешать доставке гуманитарной помощи», а также не имеют права угрожать применить силу против «мирных протестующих, оппозиционных лидеров, членов Национальной ассамблеи, президента Гуаидо и его семьи».
Салвини, как и другие руководители «Лиги», неоднократно подвергал резкой критике власти Венесуэлы, прежде всего Мадуро, и призывал поддержать спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, объявившего себя главой государства. На прошлой неделе в ходе встречи в Риме с делегацией венесуэльской оппозиции Салвини выразил «полную поддержку конституционного процесса на пути к скорейшему проведению свободных выборов».
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента.