Эксперты подсчитали, сколько средств венесуэльцам приходится тратить на еду

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«Если учесть карточки на питание и двух работающих людей, одна семья с двумя карточками и зарплатами должна была бы иметь доход в месяц в 39,6 тысячи суверенных боливаров. Этой суммы им хватило бы только на еду на 3,3 дня в месяц», — отмечают эксперты.

Один работающий венесуэлец должен получать 12 тысяч суверенных боливаров в день, чтобы накормить свою семью.

Для сравнения, в декабре ему необходимо было 3,5 тысячи суверенных боливаров. Минимальная зарплата в Венесуэле сейчас составляет 18 тысяч боливаров.