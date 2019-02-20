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01:30 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты подсчитали, сколько средств венесуэльцам приходится тратить на еду

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 фев — РИА Новости. Обычной венесуэльской семье в январе требовалось 20 минимальных зарплат, чтобы покрыть хотя бы основные расходы на питание, подсчитал аналитический центр Венесуэлы Cenda.

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«Если учесть карточки на питание и двух работающих людей, одна семья с двумя карточками и зарплатами должна была бы иметь доход в месяц в 39,6 тысячи суверенных боливаров. Этой суммы им хватило бы только на еду на 3,3 дня в месяц», — отмечают эксперты.

Один работающий венесуэлец должен получать 12 тысяч суверенных боливаров в день, чтобы накормить свою семью.

Для сравнения, в декабре ему необходимо было 3,5 тысячи суверенных боливаров. Минимальная зарплата в Венесуэле сейчас составляет 18 тысяч боливаров.

Стоимость базовой продуктовой корзины в январе составила более 360 тысяч боливаров, увеличившись на 242,8% по сравнению с декабрем 2018 года.

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