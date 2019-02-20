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10:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Плазменные борцы за дело мира

Китай начинает стрельбу патентами.

Источник: AP 2019

В Китае объявлен тендер на испытания технологии «плазменной артиллерии», патент на которую был получен еще в 2015 году. Технология, как следует из патента, способна отправлять снаряды на большие расстояния, с большей скоростью и меньшим коэффициентом износа ствола. Технология находится на ранней стадии тестирования, но в случае доведения до реализации может оказаться удобнее другого электромагнитного оружия — рельсотрона. В отличие от него, магнитно-плазменное орудие может устанавливаться на танки и самоходные установки, существенно увеличивая их боевую эффективность.

Объявление о тендере на «тестирование теории» и создание «системы тестирования механизма стрельбы» магнитно-плазменной артиллерии было опубликовано на специализированном сайте закупок китайской армии в конце прошлой недели. Желающие могут подать заявки до 21 февраля.

«Плазменная артиллерия представляет собой следующую ступень в развитии электромагнитного оружия, — пояснил “Ъ” старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.— Обычное электромагнитное оружие типа рельсотрона, который вполне реален и уже тестируется, использует для запуска снарядов не порох, а электромагнитное поле».

Здесь же сделан следующий шаг: снаряда вообще нет, в ствол подается напряжение такой силы, что образуется сгусток плазмы, который при попадании в цель наносит ужасающие разрушения.

Эксперт уточнил, что даже рельсотроны еще не стали полноценным боевым оружием, поэтому «плазменная артиллерия» — дело отдаленного будущего.

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Но из описания патента следует, что речь идет не о чисто плазменном, а о некоем комбинированном варианте орудия, и отказаться от использования снарядов как таковых китайцы пока не готовы. Патент на «магнитно-плазменную артиллерийскую установку» был зарегистрирован в Китае в июне 2015 года, заявку подала Академия бронетанковых войск, авторский коллектив — десять человек. Согласно тексту патента, внутри ствола пушки создается магнитное поле, сила которого постепенно ослабевает от стенок ствола к его центральной внутренней оси. При выстреле образующийся газ ионизируется, превращается в плазму и при помощи магнитного поля притягивается к внутренним стенкам ствола, покрывая их сплошным слоем. Это, по словам авторов, уменьшает силу трения снаряда, значительно увеличивает силу и дальность выстрела, а также снижает коэффициент износа ствола.

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Отличие запатентованной китайской технологии от электромагнитных рельсотронов, которые испытываются для применения на боевых кораблях не меньше эсминцев, в ее относительной компактности.

Пушку, оснащенную генератором, можно установить на танк или самоходную артиллерийскую установку (САУ). Использование описанной технологии при этом позволит разогнать снаряд до скорости, превышающей 6 Махов (предел для обычной артиллерии). В беседе с китайской газетой «Хуаньцю шибао» пекинский военный аналитик Вэй Дунсю заявил, что дальность стрельбы магнитно-плазменной САУ 155-милиметровыми снарядами также составит от 50−100 км. Нынешняя основная китайская САУ PLZ-05 имеет дальность стрельбы до 40 км.

Открытых данных об испытаниях схожих технологий в США, России или других странах обнаружить не удалось. Генерал-полковник Владимир Зарицкий, в 2001—2008 годах возглавлявший ракетные войска и артиллерию РФ, полагает, что ничего принципиально нового указанная технология не предлагает. «Ключевое значение имеет начинка снаряда, а не способ его отправки к цели, — сообщил он “Ъ”.— У российской армии есть типы снарядов для выполнения любых боевых задач».

Михаил Коростиков

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