Трамп подписал директиву о формировании Космических сил
Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании нового рода войск — Космических сил. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.
Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании нового рода войск — Космических сил. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.
Документ обязывает министра обороны разработать законопроект, по которому Космические силы станут шестым подразделением Вооруженных сил США. Первоначально они будут созданы в рамках департамента ВВС.
Администрация Трампа подчеркивает, что «Соединенные Штаты — лучшие в Космосе, и наши противники знают это», а также отмечает, что «Космос является ключевым источником стратегического преимущества» для США, и потому «потенциальные иностранные противники полны решимости ограничить» к нему доступ американцев.
Год назад Трамп предлагал создать Космические силы как отдельный род войск. О начале практического создания
Сейчас США управляют космической областью через космическое командование. Ожидается, что Космические силы будут иметь отдельное представительство в Объединенном комитете начальников штабов. Их работу будет координировать замминистра ВВС по космосу, отмечает CNBC.
В февральском докладе американского Агентства военной разведки «Проблемы безопасности в космосе» Космос назывался «областью боевых действий, такой же, как суша и вода». Этот же тезис воспроизводится в директиве Трампа. «Создание Космических сил имеет решающее значение для подготовки Министерства обороны к развивающимся условиям ведения боевых действий в XXI веке», отмечается в сообщении.