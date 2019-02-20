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08:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В НАТО раскрыли легкий способ манипуляции солдатами

Центр стратегических коммуникаций при НАТО провел исследование на тему того, легко ли манипулировать солдатами с помощью социальных сетей. Специалисты создавали фальшивые страницы в Facebook и общались с помощью них с военными. Их выводы публикует Wired.

Источник: Reuters

Исследователи должны были ответить на три вопроса: что можно узнать о военных учениях из открытых источников, о самих военнослужащих из открытых источников и получится ли использовать эти данные для давления на них? На весь эксперимент центр потратил 60 долларов, отмечает издание.

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Выяснилось, что профили в Facebook могут дать потенциальным врагам много сведений. Эксперты подчеркнули, что речь идет о профессиональных солдатах, которые, в отличие от гражданских, отлично подготовлены и осведомлены о правилах безопасности.

В течение четырех недель специалисты легко добыли информацию о военных учениях с помощью поддельных страниц сообществ и профилей якобы других военнослужащих, как реальных, так и придуманных. Для привлечения аудитории использовалась обычная реклама в Facebook. Исследователи определили, что некоторых женатых солдат, к примеру, можно шантажировать раскрытием измены, другие оставляли геолокационные следы, по которым легко можно отследить местоположение и передвижение частей, третьих несложно было спровоцировать на нарушение военной дисциплины.

«У каждого есть кнопка. Проблема в том, что личные данные находятся в открытом доступе», — посетовала глава центра Дженис Сартс.

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