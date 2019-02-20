Путин выступает с посланием Федеральному собранию (видео)

В 2018 году послание состоялось 1 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Мероприятие продлилось рекордные 1 час 58 минут. Значительная часть послания в марте 2018 года была посвящена обороноспособности страны. Президент рассказал парламентариям об успехах России в области перевооружения и разработке современных образцов оружия.