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11:59 (мск), источник: Mail.ru Новости

Путин выступает с посланием Федеральному собранию (видео)

В Кремле заранее не анонсировали вероятные темы послания этого года.

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Послание президента Федеральному собранию является ежегодным.

В 2018 году послание состоялось 1 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Мероприятие продлилось рекордные 1 час 58 минут. Значительная часть послания в марте 2018 года была посвящена обороноспособности страны. Президент рассказал парламентариям об успехах России в области перевооружения и разработке современных образцов оружия.

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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
Послание президента Федеральному собранию. Главное
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