Депутат Госдумы заявил о целесообразности штрафа за грязные носки в плацкарте

Источник: РИА "Новости"

Комфортное и безопасное передвижение россиян в электричках и поездах нужно отрегулировать на законодательном уровне. Например, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству единоросс Александр Васильев, можно наделить Ространснадзор правом штрафовать пассажиров, которые не соблюдают гигиенические требования. Об этом депутат заявил Агентству городских новостей «Москва», говоря о конфликтных ситуациях, которые происходят на железнодорожном транспорте.

«Многие вещи, которые связаны с комфортным и безопасным передвижением наших граждан в электричках и в поездах дальнего следования, можно было бы отрегулировать, если бы контролирующий орган, например, Ространснадзор, имел полномочия для того, чтобы такие проверки проводить», — сказал Васильев.

А вот грязные носочки у пассажиров, которые беспокоят всех, кто проезжает в плацкарте… В других странах предусмотрен штраф, а у нас к этому не могут прийти, чтобы человека обязать, например, не курить в тамбуре, не быть в нетрезвом виде на транспорте или не мешать друг другу тем, что он не соблюдает гигиенических требований. Александр Васильев депутат Госдумы

Необходимо наделить соответствующими полномочиями контролирующие органы и все структуры, которые связаны с ревизорским надзором, считает парламентарий. По его мнению, навести порядок на железнодорожном транспорте может только государство. Особое внимание Васильев обратил на курение в тамбуре поездов. Депутат считает, что это нарушение является более важной проблемой для железнодорожного транспорта, чем безбилетный проезд.

В конце ноября прошлого года «Российские железные дороги» (РЖД) показали концепт нового скоростного поезда, который будет курсировать между Москвой и Казанью. Максимальная скорость состава — 400 километров в час. Для сравнения — у перевозящего пассажиров из столицы в Санкт-Петербург «Сапсана» — 250 километров в час. Строительство специальной железной дороги планируется начать уже в этом году. Протяженность новой высокоскоростной магистрали составит 790 километров, и преодолеть этот путь на новом составе можно будет за 3,5 часа (вместо 14 на обычных поездах). Первый отрезок трассы до Нижнего Новгорода планируется открыть уже в 2024 году.